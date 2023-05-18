Galatasaray'dan Fatih Terim'e davet!

Galatasaray'da futbolculuk ve teknik direktörlük yapan ve birçok başarıya imza atan Fatih Terim'e Galatasaray'dan, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni için davet geldi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin yarın temel atma töreni gerçekleşecek. "Galatasaray'ın Geleceği Burada Yükseliyor" sloganıyla camianın önemli isimlerine 19 Mayıs sabahı için davetiyeler gönderildi. Sarı-kırmızılı kulübün eski hocası ve efsanesi Fatih Terim de Kemerburgaz'daki törene çağrıldı.

