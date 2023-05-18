Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi Serdar Aziz şoku!

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. Zorlu ve krtik karşılaşma öncesi Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz, Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, teknik heyetin kararı ile bu akşamki Trabzonspor maçının kadrosundan çıkartıldı. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesinde sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı.



TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Serdar Aziz, teknik heyet kararı ile bu akşamki Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.



Serdar Aziz bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 karşılaşmada görev yaparken 1 asistle oynadı.



