TFF'den yabancı kuralıyla ilgili yeni açıklama

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, aynı kalan yabancı kuralı hakkında, "Bir yıl daha aynı şekilde devam etme kararı aldık. 5 yıllık plan için bu sene sonuna kadar bir araya gelip bir sonuca bağlamayı hep birlikte yapacağımız çalışmayla kamuoyuna duyuracağız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kayserispor Kulübü'nü ziyarette etti. Büyükekşi, burada yabancı kuralının neden aynı kaldığı açıkladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükekşi, TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve beraberindeki heyet, kulüp tesislerinde, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, yönetim kurulu üyeleri, futbol direktörü Murat Duman ve teknik direktör Çağdaş Atan tarafından karşılandı.



Kayserispor'u ziyaret etti



Büyükekşi, altyapı çalışmaları hakkında Çamlı ve Duman'dan bilgi aldı. Çamlı, ziyaret sonunda Büyükekşi'ye isminin yazılı olduğu Kayserispor forması hediye etti.



"Bir yıl daha aynı şekilde devam etme kararı aldık"



Ziyaretin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi ayrıca yabancı kuralının 8+3 olarak devam etmesinin nedenini de açıkladı.



"Bizim 5 yıllık planımız vardı ama Kulüpler Birliği ile yaptığımız toplantıda bunun en azından bu yıl deprem yaşadık malum... İki takımımız çekildi, kasım ayında Dünya Kupası için ara verdik. Arkasından deprem oldu, 3 hafta ara verdik. Süper Lig'de 2 tane toplamda 9 tane takımımız liglerden çekildi. O yüzden %100 verim olamadı. Bir yıl daha aynı şekilde devam etme kararı aldık. 5 yıllık plan için bu sene sonuna kadar bir araya gelip bir sonuca bağlamayı hep birlikte yapacağımız çalışmayla kamuoyuna duyuracağız."