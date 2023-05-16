İstanbulspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Eksikler



Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Sacha Boey, maçta forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Milot Rashica karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Muhtemel 11'ler



İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Ali, Ba, Rroca, Onur, Ethemi, Lokilo, Eze



Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi