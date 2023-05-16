CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
İstanbulspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Eksikler
Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Sacha Boey, maçta forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Milot Rashica karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Ali, Ba, Rroca, Onur, Ethemi, Lokilo, Eze
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Eksikler
Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Sacha Boey, maçta forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Milot Rashica karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Ali, Ba, Rroca, Onur, Ethemi, Lokilo, Eze
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi