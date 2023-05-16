İngilizler transferi duyurdu! 'Arda Güler'i bekliyorlar...'

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın gerisinde kalarak şampiyonluk umutları azalan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, şampiyonluk için rakibinin hata yapmasını beklerken, gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. Kanarya, transfer arayışlarını sürdürürken, ortaya atılan iddia gündemi sarstı. İngilizler, Arda Güler transferini böyle duyurdu.

Süper Lig'de Galatasaray'ın gerisinde kalarak şampiyonluk umutları azalan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...



Sarı lacivertliler, şampiyonluk için rakibinin hata yapmasını beklerken, gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. Kanarya, transfer arayışlarını sürdürürken, ortaya atılan iddia gündemi sarstı.



İngilizler, Arda Güler transferini böyle duyurdu.



ARDA YUVADAN UÇABİLİR



Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, yaz aylarında yuvadan uçabilir.



Keza 18 yaşındaki yıldız oyuncuyu, Avrupa'nın birbirinden önemli kulüpleri takip ediyor.



O takımların başında ise İngiliz devi Newcastle United geliyor.



Ada ekibinin yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Arda'nın ailesiyle Dubai'de bir araya gelmişti.



'ARDA'YI BEKLİYORLAR'



Önceki gün de İngiliz basınında 'Newcastle Arda'yı bekliyor' başlığı ile bir haber yer aldı.



'GELECEĞİN KAHRAMANI'



Ada basını, haberin içeriğinde şu ifadelere yer verdi: 'Newcastle, 18 yaşındaki Arda Güler'le sözleşme imzalamada ısrarcı ve diğer kulüplerden daha fazla uğraşıyorlar. Güler, Newcastle için son derece heyecan verici bir transfer olabilir. Geleceğin kahramanı olabilir Güler ve ilerleyen zamanlarda daha da değerli hale gelecektir.'



İngiliz basınında böyle haberler çıksa da İspanyollar, Barcelona'nın Arda için fiyat artıracağını belirtti ve Katalanlar'ın sezon sonunda teklif vereceğinin altını çizdi.





