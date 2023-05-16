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KEMAL KILIÇDAROĞLU

%44,86

23.601.196 oy

SİNAN OĞAN

%5,27

2.772.174 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
AK PARTİ 18.830.292
%36,15
270
CHP 13.579.309
%26,07
169
MHP 5.327.385
%10,23
51
İYİ PARTİ 5.210.626
%10
44
YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
61
Y.REFAH 1.488.868
%2,86
5
ZAFER 1.169.133
%2,24
0
TİP 771.460
%1,48
0
BBP 505.638
%0,97
0
MEMLEKET 484.563
%0,93
0
AP 48.719
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0
BAĞIMSIZ 0
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0
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%50,2
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%10,18
61
İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
0

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı .

Spor Toto Süper Lig'de kritik viraja girilirken Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 68 puanla 2. sırada yer alıyor. Lig'de son haftalara girilirken sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk ihtimali azalmaya devam ederken, yönetim şimdiden yeni sezon için kadro planlamasına başlamış durumda. Kanarya'nın, sarı-kırmızılı ekibin uzun süredir görüşme içinde bulunduğu dünyaca ünlü golcü futbolcu için girişimlere başladığı öğrenildi.

Ekleme: 16.05.2023 - 08:47 Güncelleme: 16.05.2023 - 08:52 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde başlayan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına kadar liderlik koltuğunda zirvede yer aldı.

Turnuvanın bitişi ile birlikte performansta düşüklük yaşayan sarı-lacivertli ekip, art arda aldığı kötü sonuçlarla zirve koltuğunu Galatasaray'a kaptırdı. Avrupa Ligi gruplarından namağlup şekilde çıkan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya yenilerek turnuvaya veda etti.

Kötü sonuçların ardından kendini toparlayan Jorge Jesus ve öğrencileri, Galatasaray ile olan puan farkını 2'ye kadar indirmesine rağmen koltuğu devralma şansını tepti.

Beklenmedik şekilde önce Kadıköy'de İstanbulspor'la ardından deplasmanda Giresunspor ile berabere kalan Fenerbahçe, puan farkının tekrardan 5'e çıkmasına engel olamadı.

şFenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı .



HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, bu bağlamda yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

3. İSİM TRANSFER ÇALIMI OLACAK

Daha önce İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ve Dinamo Zagreb'in Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic için harekete geçen Fenerbahçe bu kez de Fransız santrfor Moussa Dembele için temas kurdu.

Sezon sonunda Lyon ile olan sözleşmesi sona erecek olan Dembele'nin menajeri ile ilk görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmenin iyi geçtiği de gelen haberler arasında. Galatasaray'la da adı geçen ve Sarı-Kırmızılı kulübün transfer listesinde olduğu iddia edilen Dembele için Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve imza parası vermeye de hazır olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı .

Geçtiğimiz yıl Fransa Ligi'nde 21 gol atan Dembele bu sezon sakatlıkların da etkisiyle daha az maçta oynadı ve geçen yılki performansını bulamadı. Buna rağmen kalitesiyle birçok Avrupa kulübünün takibinde olan bir santrfor.

26 yaşında ve 1.87 boyunda olan Dembele, Fransa Milli Takım alt yaş kategorilerinde 34 kez forma giydi ve bu maçlarda 23 kez fileleri sarstı.

Ayrıca Fransız golcünün Transfermarkt verilerine göre aktif olarak 15 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.


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