Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı .

Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde başlayan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına kadar liderlik koltuğunda zirvede yer aldı.Turnuvanın bitişi ile birlikte performansta düşüklük yaşayan sarı-lacivertli ekip, art arda aldığı kötü sonuçlarla zirve koltuğunu Galatasaray'a kaptırdı. Avrupa Ligi gruplarından namağlup şekilde çıkan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya yenilerek turnuvaya veda etti.Kötü sonuçların ardından kendini toparlayan Jorge Jesus ve öğrencileri, Galatasaray ile olan puan farkını 2'ye kadar indirmesine rağmen koltuğu devralma şansını tepti.Beklenmedik şekilde önce Kadıköy'de İstanbulspor'la ardından deplasmanda Giresunspor ile berabere kalan Fenerbahçe, puan farkının tekrardan 5'e çıkmasına engel olamadı.Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, bu bağlamda yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.Daha önce İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ve Dinamo Zagreb'in Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic için harekete geçen Fenerbahçe bu kez de Fransız santrfor Moussa Dembele için temas kurdu.Sezon sonunda Lyon ile olan sözleşmesi sona erecek olan Dembele'nin menajeri ile ilk görüşme gerçekleştirildi.Görüşmenin iyi geçtiği de gelen haberler arasında. Galatasaray'la da adı geçen ve Sarı-Kırmızılı kulübün transfer listesinde olduğu iddia edilen Dembele için Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve imza parası vermeye de hazır olduğu ifade edildi.Geçtiğimiz yıl Fransa Ligi'nde 21 gol atan Dembele bu sezon sakatlıkların da etkisiyle daha az maçta oynadı ve geçen yılki performansını bulamadı. Buna rağmen kalitesiyle birçok Avrupa kulübünün takibinde olan bir santrfor.26 yaşında ve 1.87 boyunda olan Dembele, Fransa Milli Takım alt yaş kategorilerinde 34 kez forma giydi ve bu maçlarda 23 kez fileleri sarstı.Ayrıca Fransız golcünün Transfermarkt verilerine göre aktif olarak 15 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.