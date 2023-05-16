Fenerbahçe'de şoke eden sakatlık: Yırtık tespit edildi

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in sol baldırında darbeye bağlı kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel'in sakatlık geçirdiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."



1 asistle katkı sağladı



Bu sezon 36 maçta forma giyen Osayi, sadece 1 asistle skora katkı sağlayabildi.



Öte yandan Fenerbahçe, perşembe günü kendi evinde Trabzonspor'u konuk edecek.