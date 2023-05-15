CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,51
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,83
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
|MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
|SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Fenerbahçe'nin yıldızı gidiyor! Zam talebi karşılık bulamadı...
Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor. Kadrosundaki oyuncularına teklifler gelen sarı-lacivertli takımda yıldız oyuncunun zam talebi karşılık bulamadı.
Bu sezon Süper Lig'e Jorge Jesus'la birlikte şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, özelliklle de ikinci yarıda oynanılan maçlarda puan kaybı yaşadı ve lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kaldı.
Bu hafta Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de tüm hazırlıklar devam ederken aynı zamanda yeni sezon için de kadro planlamasına başlandı.
Jorge Jesus'un da takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, Portekizli hocayla ile yönetimin Trabzonspor maçının sonucuna göre masaya oturacağı ifade edildi.
YÖNETİM GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
Takımdaki yıldız oyuncularına teklifler almaya başlayan sarı-lacivertli takımda aynı zamanda ayrılıkların da yaşanması bekleniyor. Yönetim, gelen teklifleri değerlendirecek ve ona göre karar verecek.
MIGUEL CRESPO'NUN ZAM TALEBİ KARŞILIK BULAMADI
Fenerbahçe'de birçok oyuncuyla yolların ayrılması beklenirken, transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımın yıldız oyuncularından Miguel Crespo'nun yönetimden istediği zam karşılık bulamadı.
SÖZLEŞME UZATMAYA SICAK BAKMIYOR
Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Miguel Crespo, sözleşme uzatmaya sıcak bakmıyor. Portekizli oyuncu bu yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Senelik 500 bin Euro kazanan Crespo maaşına ciddi bir zam istemiş, yönetimin maaşını 1 milyon Euro'ya çıkartma teklifini ise kabul etmemişti. 26 yaşındaki futbolcu, 2 milyon Euro'ya yakın bir talepte bulunurken, süre için de 4 yıl şartı koştu.
Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Crespo, gelecek teklifleri değerlendirecek ve bu sezon iyi bir talip çıkar, kulübün istediği bonservis de verilirse takımdan ayrılacak.
LALİGA'DAN CİDDİ TALİPLER VAR
Geçtiğimiz sezonda teknik direktör Vitor Pereira döneminde Portekiz ekibi Estoril'den transfer edilen ve Türk futbolseverlerin o ana kadar tanımadığı Miguel Crespo, ortaya koyduğu performansla büyük beğeni kazanmıştı. Bu sezon sakatlık sonrasında Jorge Jesus'un çoğu zaman yedek kulübesine oturttuğu Crespo'ya İspanya'dan talipler olduğu öğrenildi.
15 MİLYON EURO
LaLiga'da Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Mallorca ile Atletico Madrid'in, sözleşmesi 2024'te bitecek 26 yaşındaki Crespo için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacakları belirtiliyor. Miguel Crespo için Kanarya'nın yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli koyduğu bildirildi.
Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon 23 maçta 1 gol ve 2 katkısı yaparken, bu sezon 22 maçta 3 gol ve 2 katkısı yaptı. Crespo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
Bu hafta Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de tüm hazırlıklar devam ederken aynı zamanda yeni sezon için de kadro planlamasına başlandı.
Jorge Jesus'un da takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, Portekizli hocayla ile yönetimin Trabzonspor maçının sonucuna göre masaya oturacağı ifade edildi.
YÖNETİM GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
Takımdaki yıldız oyuncularına teklifler almaya başlayan sarı-lacivertli takımda aynı zamanda ayrılıkların da yaşanması bekleniyor. Yönetim, gelen teklifleri değerlendirecek ve ona göre karar verecek.
MIGUEL CRESPO'NUN ZAM TALEBİ KARŞILIK BULAMADI
Fenerbahçe'de birçok oyuncuyla yolların ayrılması beklenirken, transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımın yıldız oyuncularından Miguel Crespo'nun yönetimden istediği zam karşılık bulamadı.
SÖZLEŞME UZATMAYA SICAK BAKMIYOR
Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Miguel Crespo, sözleşme uzatmaya sıcak bakmıyor. Portekizli oyuncu bu yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Senelik 500 bin Euro kazanan Crespo maaşına ciddi bir zam istemiş, yönetimin maaşını 1 milyon Euro'ya çıkartma teklifini ise kabul etmemişti. 26 yaşındaki futbolcu, 2 milyon Euro'ya yakın bir talepte bulunurken, süre için de 4 yıl şartı koştu.
Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Crespo, gelecek teklifleri değerlendirecek ve bu sezon iyi bir talip çıkar, kulübün istediği bonservis de verilirse takımdan ayrılacak.
LALİGA'DAN CİDDİ TALİPLER VAR
Geçtiğimiz sezonda teknik direktör Vitor Pereira döneminde Portekiz ekibi Estoril'den transfer edilen ve Türk futbolseverlerin o ana kadar tanımadığı Miguel Crespo, ortaya koyduğu performansla büyük beğeni kazanmıştı. Bu sezon sakatlık sonrasında Jorge Jesus'un çoğu zaman yedek kulübesine oturttuğu Crespo'ya İspanya'dan talipler olduğu öğrenildi.
15 MİLYON EURO
LaLiga'da Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Mallorca ile Atletico Madrid'in, sözleşmesi 2024'te bitecek 26 yaşındaki Crespo için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacakları belirtiliyor. Miguel Crespo için Kanarya'nın yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli koyduğu bildirildi.
Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon 23 maçta 1 gol ve 2 katkısı yaparken, bu sezon 22 maçta 3 gol ve 2 katkısı yaptı. Crespo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.