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%5,23

2.793.137 oy

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
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%36,19
265
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166
MHP 5.295.046
%10,24
50
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%10,02
43
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%8,67
61
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Fenerbahçe'nin yıldızı gidiyor! Zam talebi karşılık bulamadı...

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor. Kadrosundaki oyuncularına teklifler gelen sarı-lacivertli takımda yıldız oyuncunun zam talebi karşılık bulamadı.

Ekleme: 15.05.2023 - 10:52 Güncelleme: 15.05.2023 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Bu sezon Süper Lig'e Jorge Jesus'la birlikte şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, özelliklle de ikinci yarıda oynanılan maçlarda puan kaybı yaşadı ve lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kaldı.

Bu hafta Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de tüm hazırlıklar devam ederken aynı zamanda yeni sezon için de kadro planlamasına başlandı.

Jorge Jesus'un da takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, Portekizli hocayla ile yönetimin Trabzonspor maçının sonucuna göre masaya oturacağı ifade edildi.

YÖNETİM GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Takımdaki yıldız oyuncularına teklifler almaya başlayan sarı-lacivertli takımda aynı zamanda ayrılıkların da yaşanması bekleniyor. Yönetim, gelen teklifleri değerlendirecek ve ona göre karar verecek.

Fenerbahçe'nin yıldızı gidiyor! Zam talebi karşılık bulamadı...

MIGUEL CRESPO'NUN ZAM TALEBİ KARŞILIK BULAMADI

Fenerbahçe'de birçok oyuncuyla yolların ayrılması beklenirken, transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımın yıldız oyuncularından Miguel Crespo'nun yönetimden istediği zam karşılık bulamadı.

Fenerbahçe'nin yıldızı gidiyor! Zam talebi karşılık bulamadı...

SÖZLEŞME UZATMAYA SICAK BAKMIYOR

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Miguel Crespo, sözleşme uzatmaya sıcak bakmıyor. Portekizli oyuncu bu yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Senelik 500 bin Euro kazanan Crespo maaşına ciddi bir zam istemiş, yönetimin maaşını 1 milyon Euro'ya çıkartma teklifini ise kabul etmemişti. 26 yaşındaki futbolcu, 2 milyon Euro'ya yakın bir talepte bulunurken, süre için de 4 yıl şartı koştu.

Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Crespo, gelecek teklifleri değerlendirecek ve bu sezon iyi bir talip çıkar, kulübün istediği bonservis de verilirse takımdan ayrılacak.

LALİGA'DAN CİDDİ TALİPLER VAR

Geçtiğimiz sezonda teknik direktör Vitor Pereira döneminde Portekiz ekibi Estoril'den transfer edilen ve Türk futbolseverlerin o ana kadar tanımadığı Miguel Crespo, ortaya koyduğu performansla büyük beğeni kazanmıştı. Bu sezon sakatlık sonrasında Jorge Jesus'un çoğu zaman yedek kulübesine oturttuğu Crespo'ya İspanya'dan talipler olduğu öğrenildi.

15 MİLYON EURO

LaLiga'da Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Mallorca ile Atletico Madrid'in, sözleşmesi 2024'te bitecek 26 yaşındaki Crespo için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacakları belirtiliyor. Miguel Crespo için Kanarya'nın yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli koyduğu bildirildi.

Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon 23 maçta 1 gol ve 2 katkısı yaparken, bu sezon 22 maçta 3 gol ve 2 katkısı yaptı. Crespo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.


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