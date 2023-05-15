Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle kulübeye geçen Ersin Destanoğlu ile ilgili yeni bir gelişme var. Sabah ile oynanan hazırlık maçında kötü bir performans sergileyen Ersin'e gelen teklifler değerlendirecek.Siyah-Beyazlılar, Ersin'in satışından 3 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Genç oyuncuya Fransa'dan teklifler var. 22 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor.Sakatlığı nedeniyle Fraport Tav Antalyaspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan iyileşti. Deneyimli futbolcu, görev verilmesi halinde Adana deplasmanında oynayabilecek.