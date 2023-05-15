CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,51
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,83
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
|MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
|SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta yeni sezonda Ersin Destanoğlu ile yolların ayrılması kesinleşti. Genç kaleciye gelen teklifler değerlendirilecek.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle kulübeye geçen Ersin Destanoğlu ile ilgili yeni bir gelişme var. Sabah ile oynanan hazırlık maçında kötü bir performans sergileyen Ersin'e gelen teklifler değerlendirecek.
BEKLENTİ 3 MİLYON EURO
Siyah-Beyazlılar, Ersin'in satışından 3 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Genç oyuncuya Fransa'dan teklifler var. 22 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor.
SALİH UÇAN İYİLEŞTİ
Sakatlığı nedeniyle Fraport Tav Antalyaspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan iyileşti. Deneyimli futbolcu, görev verilmesi halinde Adana deplasmanında oynayabilecek.
BEKLENTİ 3 MİLYON EURO
Siyah-Beyazlılar, Ersin'in satışından 3 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Genç oyuncuya Fransa'dan teklifler var. 22 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor.
SALİH UÇAN İYİLEŞTİ
Sakatlığı nedeniyle Fraport Tav Antalyaspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan iyileşti. Deneyimli futbolcu, görev verilmesi halinde Adana deplasmanında oynayabilecek.