CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,51
MUHARREM İNCE
%0,43
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,83
SİNAN OĞAN
%5,23
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.437.419
%49,51
|MUHARREM İNCE
231.266
%0,43
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.940.471
%44,83
|SİNAN OĞAN
2.793.137
%5,23
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.708.748
%36,19
|265
|CHP 13.481.719
%26,08
|166
|MHP 5.295.046
%10,24
|50
|İYİ PARTİ 5.179.511
%10,02
|43
|YEŞİL SOL 4.480.373
%8,67
|61
|Y.REFAH 1.482.077
%2,87
|5
|ZAFER 1.089.400
%2,11
|0
|TİP 771.643
%1,49
|0
|BBP 525.690
%1,02
|0
|MEMLEKET 480.689
%0,93
|0
|AP 56.476
%0,11
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.011.561
%50,32
|320
|MİLLET İTTİFAKI 18.661.230
%36,1
|209
|ATA İTTİFAKI 1.145.876
%2,22
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.252.016
%10,16
|61
|İTTİFAK HARİCİ 480.689
%0,93
|0
Başkan Erdoğan'a destek paylaşımı yapan Evren Turhan linç yedi! Muhalefete destek verenleri tebrik eden troller tam tersi görüşü hazmedemedi
14 Mayıs'ta yapılan büyük seçim sonrası sosyal medya trolleri yine iş başında. Galatasaray'lı Eski Futbolcu Evren Turhan, Başkan Erdoğan'a destek paylaşımı yaptığı için linç yedi.
Galatasaray'lı eski futbolcu Evren Turhan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Erdoğan'ı desteklediği için sosyal medya trolleri tarafından linç yedi.
Aynı hesaplar muhalefete destek paylaşımında bulunan İYİ Parti Hatay Milletvekili Adayı Gökhan Zan'a tepki göstermemesi dikkatlerden kaçmadı.
İşte Evren Turhan'ın linç yiyen paylaşımı;
"DÜNYA LİDERİYLE KİMSE BAŞA ÇIKAMAZ"
"Sanatçısı,ünlüsü,aylardır sabah akşam devlet ve hükümet düşmanlığı yaptığı ortamda,düşüncelerin rahatça söylendiği ortamda ,benimde özgür irademle düşüncelerimi paylaşmaya hakkım var,bende bu ülkenin vatandaşıyım hiç bir zaman siyasetin içinde olmadım,ama ülkem ve çocuklarımın geleceği için tabi ki Recep Tayyip Erdoğan,
Dünya lideriyle kimse başa çıkamaz!"
Aynı hesaplar muhalefete destek paylaşımında bulunan İYİ Parti Hatay Milletvekili Adayı Gökhan Zan'a tepki göstermemesi dikkatlerden kaçmadı.
İşte Evren Turhan'ın linç yiyen paylaşımı;
"DÜNYA LİDERİYLE KİMSE BAŞA ÇIKAMAZ"
"Sanatçısı,ünlüsü,aylardır sabah akşam devlet ve hükümet düşmanlığı yaptığı ortamda,düşüncelerin rahatça söylendiği ortamda ,benimde özgür irademle düşüncelerimi paylaşmaya hakkım var,bende bu ülkenin vatandaşıyım hiç bir zaman siyasetin içinde olmadım,ama ülkem ve çocuklarımın geleceği için tabi ki Recep Tayyip Erdoğan,
Dünya lideriyle kimse başa çıkamaz!"