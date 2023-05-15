Başkan Erdoğan'a destek paylaşımı yapan Evren Turhan linç yedi! Muhalefete destek verenleri tebrik eden troller tam tersi görüşü hazmedemedi

14 Mayıs'ta yapılan büyük seçim sonrası sosyal medya trolleri yine iş başında. Galatasaray'lı Eski Futbolcu Evren Turhan, Başkan Erdoğan'a destek paylaşımı yaptığı için linç yedi.

Galatasaray'lı eski futbolcu Evren Turhan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Erdoğan'ı desteklediği için sosyal medya trolleri tarafından linç yedi.Aynı hesaplar muhalefete destek paylaşımında bulunan İYİ Parti Hatay Milletvekili Adayı Gökhan Zan'a tepki göstermemesi dikkatlerden kaçmadı.İşte Evren Turhan'ın linç yiyen paylaşımı;"Sanatçısı,ünlüsü,aylardır sabah akşam devlet ve hükümet düşmanlığı yaptığı ortamda,düşüncelerin rahatça söylendiği ortamda ,benimde özgür irademle düşüncelerimi paylaşmaya hakkım var,bende bu ülkenin vatandaşıyım hiç bir zaman siyasetin içinde olmadım,ama ülkem ve çocuklarımın geleceği için tabi ki Recep Tayyip Erdoğan,Dünya lideriyle kimse başa çıkamaz!"