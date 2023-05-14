CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,89
MUHARREM İNCE
%0,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,39
SİNAN OĞAN
%5,24
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.071.039
%49,89
|MUHARREM İNCE
247.516
%0,47
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.195.947
%44,39
|SİNAN OĞAN
2.739.596
%5,24
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 17.915.539
%36,56
|263
|CHP 12.550.871
%25,61
|165
|MHP 5.159.572
%10,53
|52
|İYİ PARTİ 4.949.258
%10,1
|45
|YEŞİL SOL 4.246.354
%8,66
|60
|Y.REFAH 1.424.509
%2,91
|5
|ZAFER 928.914
%1,9
|0
|TİP 666.684
%1,36
|0
|BBP 511.021
%1,04
|0
|MEMLEKET 430.826
%0,88
|0
|AP 82.464
%0,17
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 25.010.641
%51,04
|320
|MİLLET İTTİFAKI 17.500.129
%35,71
|210
|ATA İTTİFAKI 1.011.378
%2,06
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 4.913.038
%10,02
|60
|İTTİFAK HARİCİ 430.826
%0,88
|0
Aykut Kocaman, oy sırasında görüntülendi
Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Aykut Kocaman oy verme sırasında görüldü.
Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı, gözler sonuçlara çevrildi
Futbol dünyasından isimler de oylarını kullanırken, Aykut Kocaman'ın fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu.
Tarzı beğenildi
Teknik direktör Aykut Kocaman, seçim için sandık başına giderek oyunu kullandı. Kocaman'ın sıra beklerken görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Sırada bekleyen 58 yaşındaki futbol adamının tarzı büyük ilgi gördü
Futbol dünyasından isimler de oylarını kullanırken, Aykut Kocaman'ın fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu.
Tarzı beğenildi
Teknik direktör Aykut Kocaman, seçim için sandık başına giderek oyunu kullandı. Kocaman'ın sıra beklerken görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Sırada bekleyen 58 yaşındaki futbol adamının tarzı büyük ilgi gördü