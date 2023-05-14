Aykut Kocaman, oy sırasında görüntülendi

Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Aykut Kocaman oy verme sırasında görüldü.

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı, gözler sonuçlara çevrildi



Futbol dünyasından isimler de oylarını kullanırken, Aykut Kocaman'ın fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu.



Tarzı beğenildi



Teknik direktör Aykut Kocaman, seçim için sandık başına giderek oyunu kullandı. Kocaman'ın sıra beklerken görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Sırada bekleyen 58 yaşındaki futbol adamının tarzı büyük ilgi gördü







