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Beyaz Gazete
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Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınacak mı? UEFA'dan açıklama geldi .

10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için UEFA'dan açıklama geldi. UEFA'dan yapılan açıklamada: "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur." denildi..

Ekleme: 12.05.2023 - 14:58 Güncelleme: 12.05.2023 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
UEFA, Deutschen Presse-Agentur'a İstanbul finali hakkında açıklama yaptı.

Kurum, 10 Haziran'daki finalin beklendiği gibi İstanbul'da oynanacağını belirtti.

UEFA'dan yapılan açıklamada: '2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur.' denildi.

İNGİLİZ BASINI 'İSTANBUL'DAN ALINACAK' DEMİŞTİ
İngiliz basınının İstanbul'dan finalin alınacağı yönündeki haberleri üzerine UEFA'dan açıklama geldi. Daily Mail, UEFA'nın Türkiye'deki seçim gündemi nedeniyle finali İstanbul'dan Lizbon'a almayı planladığını belirtti.  UEFA'dan bu yalan habere jet hızında cevap gelmiş oldu.


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