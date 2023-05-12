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Miha Zajc'tan Fenerbahçe'ye rest: Jesus varsa ben yokum

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Sloven oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un takımda kalması halinde Fenerbahçe'de yola devam etmek istemiyor.

Miha Zajc'tan Fenerbahçe'ye rest: Jesus varsa ben yokum
Ekleme: 12.05.2023 - 12:32 Güncelleme: 12.05.2023 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de sözleşme uzatma görüşmeleri yapılan Miha Zajc, şok bir karşı teklif ile geldi.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Sloven oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un takımda kalması halinde Fenerbahçe'de yola devam etmek istemiyor.

'Jesus'la yollar ayrılmalı'

Yönetim, 600 bin euro kazanan orta sahaya 1.5 milyon euroluk teklif sunarken şu yanıt geldi:

'Ben sürekli oynayıp ilk 11 oyuncusu olmak istiyorum. Jesus kalacaksa gitmek istiyorum. Jesus ile yollar ayrılacaksa da yeni kontrata sıcak bakıyorum.'

Sezon bitince bir daha görüşülecek

Bu cevap üzerine Zajc'ın 3 yıllık sözleşme teklifi rafa kaldırılırken sezon sonunda yeniden görüşme kararı alındı.

Süper Lig'de 20 maçta forma şansı verilen 28 yaşındaki futbolcu, sadece 9 kez ilk 11'de kendine yer buldu. Bu maçların ise ikisinde 90 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş ve İtalyanlar pusuda

Zajc'ın sözleşmesinin bitmesi, başta Beşiktaş olmak üzere birçok takımın da iştahını kabartıyor. Siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş, Sloven orta sahayı isterken, İtalya Ligi'nde de Bologna ve Torino, Miha Zajc'ı listesine dahil etti.

Ancak Serie A kulüpleri, Fenerbahçe'nin 1.5 milyon euroluk teklifinin çok gerisinde.
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