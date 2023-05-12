Kartal'dan olay transfer hamlesi! Şenol Güneş, Mourinho'nun golcüsünü alıyor

Süper Lig'de yakaladığı yenilmezlik serisiyle şampiyonluk potasına giren Beşiktaş, ligde son 11 maçında 9 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, yönetim ve teknik ekip oynanılan futboldan memnun.Avrupa kupalarına gitme umudunu canlı tutan Beşiktaş, yeni sezon için de boş durmuyor. İlk 11 için en az 4 transfer yapmayı planlayan siyah-beyazlılar çalışmalara başladı, planlarını hazırladı.Sakatlığı nedeniyle Tayyip Talha Sanuç'un sezon başlangıcını kaçıracak olması, Welinton'la da yeni sözleşme imzalanmayacak olması nedeniyle öncelik sağ stopere verilecek.Geçen sezon da Beşiktaş ile adı anılan Alexander Djiku, 4 senedir Fransa'nın Strasbourg takımında forma giyiyor ve lig bitiminde kariyerine yeni bir yön çizmek istiyor.Fakat oyuncunun yüksek bonservis bedeli yönetimi düşündürüyor. Oyuncu için pazarlık masasına oturacak olan Beşiktaş kurmayları görüşmeleri sıkı tutacak. Oyuncunun piyasa değeri 8 milyon Euro.Hücum hattını da daha güçlendirmek ve alternatifler yaratmak isteyen teknik direktör Şenol Güneş, yönetime istediği oyuncuları iletti. Tecrübeli teknik adam takıma yıldız takviyesi yapmak istediğini de belirtti.Sol kanat için de çalışmalar sürdüren siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Nathan Redmond'ı aldığı Southampton'dan bu kez Moussa Djenepo'yu gözüne kestirdi.Ancak Malili futbolcu için 2019'da 15.7 milyon Euro bonservis ödeyen İngilizler, 4-5 milyon Euro seviyesinde gelir bekliyor.Beşiktaş'ın gündemindeki diğer isim ara transfer döneminde girişimde bulunulan Stephan El Shaarawy... Roma ile henüz yeni sözleşme imzalamayan 30 yaşındaki tecrübeli yıldız, İstanbul'da forma giyme fikrine sıcak bakmış ancak Roma teklife bağlı olduğunu iletmişti.Teknik direktör Şenol Güneş, kendisine sunulacak oyunculara dair değerlendirmelerini ekibiyle yaptıktan sonra yol haritası çizilecek.Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maçta forma giyen Stephan El Shaarawy, 7 gol ve 2 asist katkısı yaptı. İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.