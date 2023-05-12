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Kartal'dan olay transfer hamlesi! Şenol Güneş, Mourinho'nun golcüsünü alıyor

Süper Lig'de büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor. Bu sezona Avrupa'ya gitme umutlarını canlı tutan siyah-beyazlı takım kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Yönetim, Şenol Güneş'in de istekleri doğrultusunda Mourinho'nun yıldız golcüsü için düğmeye bastı

Ekleme: 12.05.2023 - 17:30 Güncelleme: 12.05.2023 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de yakaladığı yenilmezlik serisiyle şampiyonluk potasına giren Beşiktaş, ligde son 11 maçında 9 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, yönetim ve teknik ekip oynanılan futboldan memnun.

Avrupa kupalarına gitme umudunu canlı tutan Beşiktaş, yeni sezon için de boş durmuyor. İlk 11 için en az 4 transfer yapmayı planlayan siyah-beyazlılar çalışmalara başladı, planlarını hazırladı.

ÖNCELİK TRANSFERİ SAĞ BEKE

Sakatlığı nedeniyle Tayyip Talha Sanuç'un sezon başlangıcını kaçıracak olması, Welinton'la da yeni sözleşme imzalanmayacak olması nedeniyle öncelik sağ stopere verilecek.

Kartal'dan olay transfer hamlesi! Şenol Güneş, Mourinho'nun golcüsünü alıyor

Geçen sezon da Beşiktaş ile adı anılan Alexander Djiku, 4 senedir Fransa'nın Strasbourg takımında forma giyiyor ve lig bitiminde kariyerine yeni bir yön çizmek istiyor.

Fakat oyuncunun yüksek bonservis bedeli yönetimi düşündürüyor. Oyuncu için pazarlık masasına oturacak olan Beşiktaş kurmayları görüşmeleri sıkı tutacak. Oyuncunun piyasa değeri 8 milyon Euro.

ŞENOL GÜNEŞ HÜCUM HATTINI GÜÇLENDİRECEK

Hücum hattını da daha güçlendirmek ve alternatifler yaratmak isteyen teknik direktör Şenol Güneş, yönetime istediği oyuncuları iletti. Tecrübeli teknik adam takıma yıldız takviyesi yapmak istediğini de belirtti.

Kartal'dan olay transfer hamlesi! Şenol Güneş, Mourinho'nun golcüsünü alıyor

REDMOND'UN TAKIM ARKADAŞI TAKİP EDİLİYOR

Sol kanat için de çalışmalar sürdüren siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Nathan Redmond'ı aldığı Southampton'dan bu kez Moussa Djenepo'yu gözüne kestirdi.

Ancak Malili futbolcu için 2019'da 15.7 milyon Euro bonservis ödeyen İngilizler, 4-5 milyon Euro seviyesinde gelir bekliyor.

Kartal'dan olay transfer hamlesi! Şenol Güneş, Mourinho'nun golcüsünü alıyor

MOURINHO'NUN YILDIZI İÇİN TEKLİF YAPILACAK

Beşiktaş'ın gündemindeki diğer isim ara transfer döneminde girişimde bulunulan Stephan El Shaarawy... Roma ile henüz yeni sözleşme imzalamayan 30 yaşındaki tecrübeli yıldız, İstanbul'da forma giyme fikrine sıcak bakmış ancak Roma teklife bağlı olduğunu iletmişti.

Teknik direktör Şenol Güneş, kendisine sunulacak oyunculara dair değerlendirmelerini ekibiyle yaptıktan sonra yol haritası çizilecek.

Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maçta forma giyen Stephan El Shaarawy, 7 gol ve 2 asist katkısı yaptı. İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.


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