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Fenerbahçe’ye Jorge Jesus’un yerine yeni hoca: Süper Lig’e damga vuran İtalyan!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon artık sonlara doğru yaklaşırken, şampiyonun belli olmasına birkaç hafta kaldı. Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan ve son haftalarda teknik direktörü ve futbolcularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe yönetimi devreye girdi. Portekizli çalıştırıcıyla birlikte ligde üst üste bol gollü galibiyetler alan sarı-lacivertli ekip, son haftalarda büyük bir düşüş yaşadı. Özellikle ligin alt sıralarındaki takımlara karşı yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarın gözündeki güveni kaybeden Jesus'un gelecek sezon için takımda kalması beklenmiyor. Sarı-lacivertli takımın yönetimi Jesus'un yerine gelecek olan İtalyan teknik direktörü belirledi.

Ekleme: 12.05.2023 - 11:22 Güncelleme: 12.05.2023 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Futbolda bu sezon Jorge Jesus ile yola çıkan Fenerbahçe, ligin ilk haftalarında yakaladığı form grafiğiyle dikkatleri çekmişti. Bu sırada liderliği alan ve Avrupa'daki seri galibiyetlerle taraftarının güvenini kazanan Jesus, Fenerbahçelileri şampiyonluğa inandırdı.

Ligin ilerleyen haftalarında özellikle Dünya Kupası sonrasında çözülme yaşayan Kanarya, düşüşe geçti. Zirveyi Galatasaray'a kaptıran Jorge Jesus ve öğrencileri, taraftarın da tepkisini üzerine çekti.

Fenerbahçe’ye Jorge Jesus’un yerine yeni hoca: Süper Lig’e damga vuran İtalyan!

Liderliği kaptırmasının ardından yeniden yükselişe geçmeyi başaramayan Fenerbahçe, son olarak Giresunspor'a kaybettiği puanlarla zirvedeki avantajını tepti. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi gelecek sezonu kurgulamaya başlarken Jorge Jesus'un yerine gelecek ismi de belirledi. Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefindeki isim olan teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği merakla bekleniyor.

Daha önce yaptığı açıklamada, 'Başkan Ali Koç burada olursa oturur konuşuruz. Ancak başkan ayrılırsa ben de burada kalmam' diyen Portekizli hocanın, mevcut yönetim kalsa bile takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefindeki isim olan teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği merakla bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yarışında geriye düşmesinin ardından Jesus'la devam edilmesi zor görünüyor.

Fenerbahçe’ye Jorge Jesus’un yerine yeni hoca: Süper Lig’e damga vuran İtalyan!

Raporda, gerçekleşmesi muhtemel olan ayrılığın ardından Fenerbahçe yönetiminin düşündüğü ilk ismin, Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella olduğu iddia edildi.

Habere göre Fenerbahçe, Jesus'la yolların ayrılmasının ardından İtalyan teknik direktör ile masaya oturacak.

İtalyan hocanın çalıştırdığı Adana Demirspor, 31. hafta sonunda 60 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Bu sezon ligde Mavi Şimşekler'in başında 31 maça çıkan Montella, 17 galibiyet dokuz beraberlik elde ederken beş kez de mağlubiyet yaşadı.

İtalyan teknik direktör, Adana Demirspor ile şu ana kadar ligde 1.86'lık bir puan ortalaması yakaladı.


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