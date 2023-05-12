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Eczacıbaşı'nı mağlup eden Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu

Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı'nı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe final serisini 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Eczacıbaşı'nı mağlup eden Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu
Ekleme: 12.05.2023 - 10:38 Güncelleme: 12.05.2023 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Sultanlar Ligi'nin final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırladı.

Fenerbahçe, konuk olduğu Eczacıbaşı'nı 3-2 mağlup etti. Böylece durumu 3-0 yapan Zoran Terzic'in ekibi sezonu şampiyon tamamladı.

İlk seti sarı-lacivertliler kazandı

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, etkili servis kullandığı ilk bölümde 12-8 öne geçti. Mola dönüşü toparlanan Eczacıbaşı, Yaprak Erkek'in servis sayılarıyla üstünlüğü ele aldı. Son bölümde savunmada bloklarda Eda Erdem Dündar ve Aslı Kalaç ile sayılar üreten sarı-lacivertliler, seti 28-26 kazandı.

İkinci sete 4-1 üstünlükle giren ev sahibi ekip, ilk molayı da 14-11 önde geçti. Set boyunca rakibine hiç üstünlük şansı tanımayan Eczacıbaşı, seti 25-21 önde kapattı.

Eczacıbaşı'nı mağlup eden Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu

Mücadele final setine kaldı

Üçüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe, ilk molaya 7-4 üstün girdi. Bloklarda çok etkili olan ve hücumda hata yapmayan sarı-lacivertliler, seti 25-21 önde tamamladı ve skoru 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete ev sahibi ekip iyi başlasa da setin ortalarında savunmada etkili olan Fenerbahçe, 13-11 öne geçti. Kalan bölümde hücumda Boskovic ile sayılar bulan Eczacıbaşı, seti 26-24 kazandı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Fenerbahçe 3-2 galip ayrıldı

Final setine etkili başlayan Fenerbahçe üst üste sayılarla farkı açtı. Molanın ardından toparlanan Eczacıbaşı, farkı 3 sayıya kadar indirdi: 9-6. Son bölümde mola dönüşü savunmada etkili olan sarı-lacivertliler, seti 15-8 maçı da 3-2 kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe 6. şampiyonluğunu kazandı

Sarı-lacivertliler, böylelikle tarihinde 6. kez Sultanlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmayı başardı. Fenerbahçe son şampiyonluğunu 2016-17 sezonunda yaşamıştı.

Eczacıbaşı'nı mağlup eden Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu
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