Eczacıbaşı'nı mağlup eden Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu

Sultanlar Ligi'nin final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırladı.Fenerbahçe, konuk olduğu Eczacıbaşı'nı 3-2 mağlup etti. Böylece durumu 3-0 yapan Zoran Terzic'in ekibi sezonu şampiyon tamamladı.Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, etkili servis kullandığı ilk bölümde 12-8 öne geçti. Mola dönüşü toparlanan Eczacıbaşı, Yaprak Erkek'in servis sayılarıyla üstünlüğü ele aldı. Son bölümde savunmada bloklarda Eda Erdem Dündar ve Aslı Kalaç ile sayılar üreten sarı-lacivertliler, seti 28-26 kazandı.İkinci sete 4-1 üstünlükle giren ev sahibi ekip, ilk molayı da 14-11 önde geçti. Set boyunca rakibine hiç üstünlük şansı tanımayan Eczacıbaşı, seti 25-21 önde kapattı.Üçüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe, ilk molaya 7-4 üstün girdi. Bloklarda çok etkili olan ve hücumda hata yapmayan sarı-lacivertliler, seti 25-21 önde tamamladı ve skoru 2-1'e getirdi.Dördüncü sete ev sahibi ekip iyi başlasa da setin ortalarında savunmada etkili olan Fenerbahçe, 13-11 öne geçti. Kalan bölümde hücumda Boskovic ile sayılar bulan Eczacıbaşı, seti 26-24 kazandı ve skoru 2-2'ye getirdi.Final setine etkili başlayan Fenerbahçe üst üste sayılarla farkı açtı. Molanın ardından toparlanan Eczacıbaşı, farkı 3 sayıya kadar indirdi: 9-6. Son bölümde mola dönüşü savunmada etkili olan sarı-lacivertliler, seti 15-8 maçı da 3-2 kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.Sarı-lacivertliler, böylelikle tarihinde 6. kez Sultanlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmayı başardı. Fenerbahçe son şampiyonluğunu 2016-17 sezonunda yaşamıştı.