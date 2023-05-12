Bakasetas'ın iki maçlık cezası onandı

Tahkim Kurulu, Anastasios Bakasetas'a verilen 2 maçlık men cezasını onadı. Yunan oyuncu Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu 12 Mayıs 2023 günlü sayılı toplantısında gündemdeki dosyaları inceleyerek aldığı kararları duyurdu.



Buna göre Tahkim Kurulu'ndan Trabzonspor'a kötü bir haber geldi. Kurul, Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza alan Anastasios Bakasetas'ın cezası onandı.



Fenerbahçe maçında yok



Yunan futbolcu, böylelikle Fenerbahçe karşısında takımını yalnız bırakacak. Bakasetas, Ankaragücü karşısında da formasından uzak kalmıştı.



Neler olmuştu?



Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 olmuştu.



Bu lig mücadelesinde ise bordo-mavili takımın hücum oyuncusu Anastasios Bakasetas, 45+5. dakikada Konyasporlu Soner Dikmen'e yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bırakmıştı.