Ali Koç: Atatürk'ün kızları kazandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi'nde şampiyon olmasıyla ilgili futbolda da başarı beklediklerini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi'nde şampiyon olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu:



Fenerbahçe'nin kızları, Atatürk'ün kızları... Bu kupayı kazanmaları çok önemliydi bizim için. Kadın basket de oldu, kadın voleybol da oldu. Voleybolda bu sezon ilk kupamızı 29 Ekim'de almıştık. Futbolda da başarı gelse bütün bunların bir anlamı olacak.



Bizim mücadele ettiğimiz takımlara bakın. Normalde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye sporu geliştirme görevi verilmiş. Voleybolda VakıfBank'ın salonuna bakın, ne kadar güzel.



Yatırım yapmadılar, devlet yardımı ile yapıldı. Türkiye'de sporun önde gelen 3 büyük kulübü vardır ve taşıyıcı kulüpler bunlardır.



Futbolda da Dünya Kupası arasına kadar çok iyiydik. Başarı gelmiyor ama yapılan hakem hatalarına bir bakın, aleyhine hata yapılan taraf hep biz oluyoruz. Bu kısmet elbet bir yerde dönecektir, hayırlısı.