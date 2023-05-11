Trabzonspor'dan flaş karar! Naci Ünüvar ile yollar ayırdı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Naci Ünüvar arasındaki 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.' ifadesine yer verildi.Sezonun geride kalan kısmında kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Naci Ünüvar, 12 maçta görev yaptı.19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.