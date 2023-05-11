Orkun Kökçü'den alkışlanacak hareket

Hollanda Eredivisie'nin 31. haftasında lider Feyenoord, Excelsior'a konuk oldu.Ligde zirvede oturan Feyenoord, deplasmanda Excelsior'u Santiago Gimenez'in 9 ve 75. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü, Excelsior maçı sonrası yaptıklarıyla tüm Hollanda'dan alkış aldı.Orkun Kökçü, maçın ardından sessiz sedasız bir şekilde iki kişinin yanına gitti ve onlara tüm takımın imzaladığı formalar hediye etti. Bir gazetecinin telefonla çektiği video sonrası, bu kişilerin kimler olduğu merak konusu oldu.Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf, bu anlara tanık olan hemşire Jan van Katwijk ile konuştu. Orkun Kökçü'nün sohbet ettiği kişilerin yoğun terapi gören ve umudu az olan kanser hastaları olduğu ortaya çıktı.Van Katwijk, şunları dedi:Orkun'un sohbet ettiği kişilerden biri olan 72 yaşındaki Kees Nooren, şu ifadeleri kullandı:'Orkun yanıma geldi, maçtan keyif alıp almadığımı sordu. Bana bol bol güç diledi. Bana üzerinde tüm futbolcuların imzalarının olduğu kendi formasını hediye etti. O gerçek ve örnek bir kaptan.'