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Orkun Kökçü'den alkışlanacak hareket

Kariyerine Feyenoord'da devam eden milli futbolcu Orkun Kökçü'nün Excelsior maçının ardından iki kanser hastasıyla sohbet etmesi ve onlara hediye alması Hollanda'da gündem oldu.

Orkun Kökçü'den alkışlanacak hareket
Ekleme: 11.05.2023 - 10:43 Güncelleme: 11.05.2023 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Hollanda Eredivisie'nin 31. haftasında lider Feyenoord, Excelsior'a konuk oldu.

Ligde zirvede oturan Feyenoord, deplasmanda Excelsior'u Santiago Gimenez'in 9 ve 75. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü, Excelsior maçı sonrası yaptıklarıyla tüm Hollanda'dan alkış aldı.

Orkun Kökçü, maçın ardından sessiz sedasız bir şekilde iki kişinin yanına gitti ve onlara tüm takımın imzaladığı formalar hediye etti. Bir gazetecinin telefonla çektiği video sonrası, bu kişilerin kimler olduğu merak konusu oldu.

'Tüm takımın imzaladığı formayla geri geldi'

Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf, bu anlara tanık olan hemşire Jan van Katwijk ile konuştu. Orkun Kökçü'nün sohbet ettiği kişilerin yoğun terapi gören ve umudu az olan kanser hastaları olduğu ortaya çıktı.

Van Katwijk, şunları dedi:

'Orkun Kökçü gibi birinin böyle yapması gerekmiyordu. Onlarla gelip sohbet etti ve biraz süre istedi. Ardından elinde iki tane maçta giyilmiş ve tüm takımın imzaladığı formayla geri geldi.'

'O gerçek ve örnek bir kaptan'

Orkun'un sohbet ettiği kişilerden biri olan 72 yaşındaki Kees Nooren, şu ifadeleri kullandı:

'Orkun yanıma geldi, maçtan keyif alıp almadığımı sordu. Bana bol bol güç diledi. Bana üzerinde tüm futbolcuların imzalarının olduğu kendi formasını hediye etti. O gerçek ve örnek bir kaptan.'

Orkun Kökçü'den alkışlanacak hareket
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