TFF: Yabancı kuralıyla ilgili netleşmiş bir şey yok

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralı ile ilgili konuştu. Büyükekşi, "Yabancı kuralıyla ilgili taslaklar üzerinde çalışıyoruz, netleşmiş bir şey yok.'' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2023-24 sezonunda Süper Lig'de uygulanacak olan yeni yabancı kuralını bu hafta açıklaması bekleniyor. Basında yeni kuralla ilgili iddiaların yer almasının ardından Başkan Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi.



TFF heyeti, Yeni Adana Stadyumu ve Aytaç Durak Tesisleri'ni gezerken, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da altyapı yatırımlarıyla ilgili bilgiler verdi.



'Yabancı kuralıyla ilgili netleşmiş bir şey yok'



Burada bir açıklama yapan Büyükekşi, yabancı kuralı konusunda çeşitli taslaklar üzerinde çalıştıklarını söyledi.



Büyükekşi, 'Yabancı kuralıyla ilgili netleşmiş bir şey yok' şeklinde konuştu.



'Hedefimiz Türk futbolunun daha ileri gitmesi'



TFF Başkanı ayrıca, şu açıklamayı yaptı:



'Cuma günü Kulüpler Birliği ile bir toplantı yapacağız. Hazırlamış olduğumuz taslaklar var. Bizim ağzımızdan duymadığınız veya sitemizden yayınlamadığımız hiçbir şeye itibar etmeyin. Daha taslaklar üzerine çalışıyoruz. Hedefimiz Türk futbolunun daha ileri gitmesi.'