Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Süper Lig'e damga vuracak transfer...

Süper Lig'de 73 puanla zirvede yer alan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Galatasaray, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Lig'de en son Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup eden Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi olan Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e çıkarırken, son düzlükte hata yapmak istemiyor. Aslan, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, gündemine aldığı bir yıldızı daha kadrosuna katmak için girişimlere başladı.Süper Lig'de 73 puanla zirvede yer alan Galatasaray, ligde en son Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup ederek puanını 73'e yükseltti.Bu galibiyet ile birlikte takımda ve yönetimde moraller üst seviyeye çıkarken, Aslan son düzlükte hata yapmadan sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.Sarı-kırmızılı ekip, bir yandan da 34. hafta maçında karşı karşıya geleceği İstanbulspor maçı hazırlıklarına da başlarken, kritik maçta 3 puanı alarak 5 puan farkını korumak istiyor.Zirveye kurulan ve kimseyi yanına yaklaştırmayan sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro İcardi'nin tapusunu almak üzere net adımlar atılmaya başlandı. Arjantinli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran PSG, gelecek sezon Icardi'yi takımda düşünmüyor.30 yaşındaki futbolcu, G.Saray'da kalmak istediğini sarı-kırmızılı yönetime iletirken piyasa değeri 18 milyon Euro olarak görülen golcünün temsilcisi Elio Letterio Pino, İstanbul'a gelerek ilk ateşi yaktı. G.Saray cephesi, oyuncunun yeni anlaşma için mali şartlarını masaya yatırırken sonrasında ise adres Paris olacak.Yönetim, haziran ayına kadar Fransız kulübü ile el sıkışarak yeni sezon öncesinde büyük bir soru işaretini de ortadan kaldırmanın peşinde. Öte yandan İtalyan takımları da İcardi'nin peşinde... Milan'ın adı sık sık Tangocu ile anılırken İtalyan basınına göre daha önce İnter forması giyen oyuncu, şampiyonluk yarışı dışındaki bir Serie A ekibinde oynamak istemiyor.Yeni sezona; Mauro Icardi, Lucas Torreira, Dries Mertens, Sergio Oliveira gibi birçok yıldızı katarak başlayan ve transferde büyük ses getiren Aslan'da tüm bu gelişmeler yaşanırken, yeni sezon için de sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.Ligde mutlu sona ulaşmak için büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray yeni sezonun planlamasını da titizlikle yapıyor.Kadrosunu çok önemli yıldızlarla takviye etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar'da bir kez daha Christian Pulisic sesleri yükseliyor.Chelsea formasını giyen ABD'li yıldızın adı ara transfer döneminde de Galatasaray ile anılmış ancak yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı.İngiliz basınında yer alan haberlere göre yeni sezonda çok sayıda oyuncuyla yollarını ayıracak olan İngiliz ekibinde Pulisic de listede yer alıyor.Chelsea yönetiminin 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yolları ayırmayı planladığı ifade ediliyor.Bu durumda Galatasaray yönetiminin hemen harekete geçeceği ve Christian Pulisic'in menajerine resmi teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.Bu sezon özellikle Tuchel'in ayrılığı sonrası forma şansı bulmakta zoranan ABD'li futbolcu Premier Lig'de 21 maçta sadece 779 dakika sahada kalabildi.Hücumun her iki kanadında ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Christian Pulisic 1 gol atıp 1 de asist yaptı. 24 yaşındaki yıldız, 57 kez mili formayla mücadele etti ve rakip ağları 23 kez sarstı.