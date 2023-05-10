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Galatasaray'dan müthiş rekor ve gelir! Dev prim...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık skorla kazandığı Başakşehir maçını 47 binden fazla taraftar izlerken, bu sezon iç sahada 46 bin ortalama yakayan Aslan'ın yenilenmeye sunulan kombineleri kısa sürede 27 bin taraftar tarafından yenilendi ve kasaya 320 milyon TL sıcak para girdi. Başakşehir maçından önce 10 milyon TL olarak belirlenen galibiyet primi, tezahüratlarla coşan futbolcuların isteğiyle iki katına; 20 milyon TL'ye yükseltildi.

Ekleme: 10.05.2023 - 10:47 Güncelleme: 10.05.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Başakşehir maçı hafta içi oynanmasına rağmen Nef Stadyumu'nda 47 binden fazla taraftar vardı. Bu sezon iç sahada 46 bin ortalama yakalayan Galatasaray, en fazla tribün doluluk (yüzde 88) oranına sahip kulüp konumunda. Şampiyonluk havasına giren taraftarlar bir süre önce yenilemeye sunulan kombinelere büyük ilgi gösterdi. Kısa sürede 27 bin kombine kart yenilendi ve Galatasaray'ın kasasına 320 milyon TL sıcak para girdi. Yüzde 400'e yakın zam yapılmasına rağmen bu sezonki tribün geliri şimdiden 3'e katlandı ve kulüp rekoru kırıldı.

MUSLUKLAR AÇILDI: 20 MILYON TL

Başakşehir maçının ardından Galatasaray soyunma odasında büyük bir sevinç yaşandı. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve kulüp üyesi Murat Özkaya da soyunma odasına inerek sarıkırmızılı takımın kutlamasına ortak oldu. Maçtan önce 10 milyon TL olarak belirlenen galibiyet primi, tezahüratlarla coşan futbolcuların isteğiyle iki katına; 20 milyon TL'ye yükseltildi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde 10 milyon TL prim dağıtılmıştı. Başakşehir galibiyeti nedeniyle oyuncular 750'şer bin TL'ye yakın ödül alacak.

ATKIYI TAKTI AKIM BAŞLADI

Başakşehir maçını saha kenarında sarı-kırmızı atkıyla takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu hareketi, futbolseverler tarafından büyük beğeni topladı. 49 yaşındaki çalıştırıcının bu atkıyı motivasyon amaçlı taktığı öğrenilirken, bizzat gidip seçtiği bildirildi. Çocukluktan beri sarı-kırmızı renklere gönül veren Okan Buruk, Galatasaray altyapısından yetişmiş ve futbolcu olarak 7 şampiyonluk görmüştü. Buruk, teknik adam olarak da aynı başarıyı elde etmeye çok yakın.
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