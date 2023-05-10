Ali Koç, Fenerbahçeli futbolcuların İstanbul dışına çıkmasını yasakladı

Fenerbahçe'de futbolculara verilen 3 günlük iznin, şehri terk etmemek üzere olduğu ortaya çıktı.

Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi nedeniyle hafta sonu liglerde maçlar oynanmayacağı için teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçeli futbolculara 3 gün izin vermişti.



İstanbul dışına çıkılamayacak



Bunun üzerine Fenerbahçe'de bazı futbolcular, yurt dışına rezervasyon yaptırmıştı. Ancak gelen bilgilere göre Başkan Ali Koç'un, tüm takıma hem yurt dışı hem de yurt içi çıkış yasağı getirdiği öğrenildi.



Buna göre; sarı-lacivertli futbolcular, 3 günlük izin boyunca İstanbul dışına çıkamayacak.