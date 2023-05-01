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Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer! Fenerbahçe'den ayrılıp Trabzonspor'a gidiyor

Sivasspor'u 3-1 mağlup ettikten sonra Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3-1 kaybetmesiyle puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk şansını artırdı. Alınan sonuçların ardından morali artan sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de yıldız isim, takımdan ayrılıp Trabzonspor'a transfer olacak.

Ekleme: 1.05.2023 - 15:23 Güncelleme: 1.05.2023 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Sivasspor'u 3-1 mağlup ettikten sonra Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3-1 kaybetmesiyle puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk şansını artırdı. Alınan sonuçların ardından morali artan sarı-lacivertliler, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de yıldız isim, takımdan ayrılıp Trabzonspor'a transfer olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından puan farkının 3'e düşmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönen sarı-lacivertliler bir yandan da yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar yürütüyor.

Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer! Fenerbahçe'den ayrılıp Trabzonspor'a gidiyor

ZAJC'A TRABZONSPOR KANCASI

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Miha Zajc ile görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, Sloven oyuncuyla 2 yıllık yeni sözleşme önermişti.

Başka takımlarla da görüşmeler yapan Zajc'la Trabzonspor'un da ilgilendiği öne sürülmüştü.

DİRSEK TEMASINA GEÇİLDİ

Bordo-mavililerin, oyuncu cephesindeki gelişmeleri yakından takip ettiği ve menajeriyle de dirsek temasına şimdiden geçildiği belirtilmişti.

Bonservis maliyeti bulunmayan başarılı orta saha oyuncusu konusunda lig biter bitmez resmi teklif yapılacaği kaydedilmişti.

Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer! Fenerbahçe'den ayrılıp Trabzonspor'a gidiyor

BİR İSİM DAHA TRABZONSPOR YOLUNDA

Zajc'ın ardından bir Fenerbahçeli ismin daha Trabzonspor'a transfer olma ihtimali belirdi.

Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından Fenerbahçe'nin kalesine geçen İrfan Can gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Sezon başında sarı-lacivertlilere Göztepe'den kiralanan 24 yaşındaki file bekçisi için Trabzonspor'un da devreye girdiği bildirildi.

SOUTHAMPTON DA İSTİYOR

İrfan Can'ı satın alma opsiyonu Fenerbahçe'de bulunurken, Trabzonspor yönetimi de Göztepe'nin kapısını çaldı. Ayrıca İrfan Can Eğribayat'ı şu an Preimer Lig'de mücadele eden Southampton'ın da yakından takip ettiği vurgulandı.

Kümede kalma mücadelesi veren Southampton'ın Championship'e düşmesi halinde İrlandalı kalecisi Gavin Bazunu'yu satacağı ve İrfan Can'la yola devam edeceği kaydedildi.

Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin kulübü olan Southampton'ın küme düşmesi halinde İrfan Can'ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

GEÇEN SEZON KADRO DIŞI KALDI

Göztepe'ye 2020-2021 sezonun başında Adanaspor'dan transfer edilen İrfan Can, geçen sezon taraftarla yaşadığı gerginlik nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştı.,

Sezon başında Fenerbahçe'ye giden İrfan Can, birinci kaleci Altay Bayındır'ın yedeği oldu. Ancak Altay'ın sakatlanması sonucu kaleyi devrelan İrfan Can Eğribayat, son 4 maçta kaleyi korudu.


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