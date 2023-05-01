Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, şampiyonluk oranları yeniden güncellendi.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 32. hafta mücadelesi dev bir derbiye sahne oldu ve Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu skorla birlikte zirvede işler iyice kızışırken, şampiyonluk oranları tekrardan güncellendi.



İŞTE YENİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI:



▪️ Galatasaray: 1.25

▪️ Fenerbahçe: 2.00

▪️ Beşiktaş: 4.00

▪️ Adana Demirspor: 1.000,00