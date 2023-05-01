  • USD: 19,43 - 19,46
  • EURO: 21,36 - 21,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Salih Uçan'ın yeni adresi belli oldu! Serie A'ya geri dönüyor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Salih Uçan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Salih Uçan için Beşiktaş'a 6 milyon euro! İtalyanlar, Beşiktaşlı Salih Uçan'ı listeye aldı ve kritik transfer planlarına başladı.

Ekleme: 1.05.2023 - 11:34 Güncelleme: 1.05.2023 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ın orta sahasında önemli işlere imza atan Salih Uçan, önümüzdeki yaz İtalya'ya geri dönebilir! Çizme basını, Serie A ekibi Torino'nun, Salih için ciddi bir teklif yapmaya hazırlandığını belirtti.

BEŞİKTAŞLI SALİH UÇAN YENİDEN İTALYA'YA

Daha önce Roma forması ile de İtalya'da ter döken Salih, an itibarıyla yeniden gündemde! İtalyan Torino, Salih Uçan'ın Beşiktaş'taki performansını yakından takip ediyor ve önümüzdeki sezon planlarında deneyimli orta sahaya da şans vermek istiyor.

6 MİLYON EURO

29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan için yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanan Torino, futbolcu için 6 milyon euroluk teklif sunmaya hazırlanıyor.

DÜZENLİ OYNUYOR

Şenol Güneş sisteminin önemli bir parçası olan Salih, Beşiktaş forması ile bu sezon 28 maça çıktı ve 3 gol ile 7 asistlik önemli bir katkı sağladı.

Son olarak ise Torino, başarılı orta sahanın olgunlaşması ile birlikte gerçek potansiyeline ulaştığını ve önümüzdeki birkaç sezonda çok daha verimli futbol oynayacağını düşünüyor.
Dışişleri bakanlığı duyurdu: Bir ülkeye daha kapıda vize uygulaması...
HDP’li isimden PKK kanalında Yedili Masa'ya 'ittifak' sitemi: Artık gizlemeyin
Kılıçdaroğlu için sandık çağrısı! Terör elebaşlarından küstah sözler: Ankara'nın yenilgisi Kürdistan'ın özgürlüğünü açacak
HDP'den Kılıçdaroğlu mitingi için çağrı: Kürdistan bölgelerine geliyor
CHP'li belediye yolu yaptı rögar kapağını unuttu... 'Kamera şakası gibi'
Yerli savaş uçağı KAAN dünyanın gündeminde! Yunanistan'da panik: 'Erdoğan'dan uyarı mesajı'
Başkan Erdoğan: Hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz.
15 Temmuz şehidi Sevda Güngör'ün annesi Nural Güngör: Teröristlerle beraber olan nasıl cumhurbaşkanlığı yapar?
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bedava doğal gaz müjdesinin detayları netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan profil fotoğrafını değiştirdi, beğeni yağdı
7'li koalisyonda gizli, saklı kalmadı! Meral Akşener konuşurken HDP bayrağı sallandı
İttifak ortağı HDP ile ilişkisi sorulan Meral Akşener: PKK ile iş tutanın Allah belasını versin
Dünyanın en büyük organizasyonu olarak tarihe geçti: TEKNOFEST'e 1 milyon yarışmacı 2,5 milyonu aşan ziyaretçi katıldı
Dünyanın sayılı santrallerinden Karapınar (GES) yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
CHP yandaşı Nevşin Mengü TEKNOFEST'e katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e kin kustu: Kendisi biliyorsunuz diktatör
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun boş vaatlerine tepki: Her gün pembe masal uydurarak seçmen avına çıkıyor
Türk vatandaşlarının Sudan'dan tahliye operasyonları tamamlandı
Terör örgütü PKK yandaşları yurt dışında oy kullanan vatandaşlara saldırdı: Belçika ve Fransa polisi tepkisiz kaldı
Bakan Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçileceğini söyledi: Kemal'e bay bay diyecek
Bakan Çavuşoğlu: Sudan'da 1763 vatandaşımız ile 22 ülkeden 298 kişiyi tahliye ettik
Dünyayı karanlığa gömebilir, Tüm yaşamı yok edebilir! Şimdiye kadar gördüklerimizin en büyüğü...

Dünyayı karanlığa gömebilir, Tüm yaşamı yok edebilir! Şimdiye kadar gördüklerimizin en büyüğü...

İstanbullar dikkat: 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar bugün kapatılacak

İstanbullar dikkat: 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar bugün kapatılacak

Otopsi ‘siyanür’ savcılık ‘intihar’ dedi

Otopsi ‘siyanür’ savcılık ‘intihar’ dedi

Sürücülerin korkusu rüyası sona eriyor: Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor

Sürücülerin korkusu rüyası sona eriyor: Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor

WhatsApp'tan büyük yenilik! Kullanıcıların çok beklediği özellik yayında

WhatsApp'tan büyük yenilik! Kullanıcıların çok beklediği özellik yayında

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor