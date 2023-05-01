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Mehmet Büyükekşi: Kulüpler futboluna odaklansın

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme dair açıklamalarda bulunurken federasyona ziyaretlerle ilgili konuştu.

Mehmet Büyükekşi: Kulüpler futboluna odaklansın
Ekleme: 1.05.2023 - 15:14 Güncelleme: 1.05.2023 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün altyapı tesislerini ziyaret etti.

Başkan Büyükekşi, geçtiğimiz hafta Riva'da kendilerini ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e göndermede bulundu.

'Herkes çıkıp futbolunu oynasın'

Herkesin çıkıp futbol oynaması gerektiğini belirten Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

'Hepimiz çok dikkatli olmalıyız. TFF'ye ziyaretlerin olumlu ya da olumsuz katkısı yok. Biz kimseden etkilenmeyiz. Hakemlerin ve MHK'nın etkilenmemesi için gerekli talimatı veriyoruz. Herkes çıkıp futbolunu oynasın. Kulüplerin kendi kapısının önünü süpürmesini istiyoruz.

'Hakemler de hata yapabilir'

Hakemlerin hata yapabileceğini söyleyen Mehmet Büyükekşi, şu değerlendirmeyi yaptı:

Kendi futbolcusuyla, kendi teknik direktörleriyle ilgilensinler. Biz de hakemlerle ilgileniriz. Bir teknik adam 'Oyuncumuz hata yaptır ve gol oldu' diyor. Hakemler de hata yapabilir. Önemli olan iyi niyet.'

'Herkes sabırlı ve hoşgörülü olmalı'

Hakem akademisi kurduklarını ifade eden Büyükekşi, açıklamalarına şöyle devam etti:

'Zamana ihtiyaç var. Bir hakem akademisi kurduk. Bunlar 3 ayda olacak işler değil. Herkes sabırlı ve hoşgörülü olmalı. Bunu rica ediyorum. Bu tip konuşmalarla futbol iyi bir yere gitmez! Hepimiz dikkatli olacağız ve marka değerini yukarıya çıkaracağız.'

'TFF olarak kızlarımıza destek vermek istiyoruz'

Kadın futboluyla ilgili de konuşan Mehmet Büyükekşi, şunları dedi:

'Kadın futbolu dünyada her geçen gün yükseliyor. Avrupa'da birçok yere gidiyoruz, bize sunum yapıyorlar. Bu sunumların açılışında hep kadın futbolu var. Ağustos ayında Kadın Futbol Dünya Şampiyonası olacak. Biz de çok önem veriyoruz. Doğu'da çocuk yaşta gelin olma olayı hep gündemdeydi. Eğitimi öne almalıyız. Kızlarımız okula gitmeli, iyi eğitilmeli. TFF olarak kızlarımıza destek vermek istiyoruz.'

'Kulüplerimiz, Ajax gibi her yıl A Takım'a en az 2 genç oyuncu vermeli'

Kulüplere altyapı hakkında çağrıda bulunan Büyükekşi, şu mesajı verdi:

'Barcelona Başkanı Joan Laporta diyor ki; 'Biz oyuncu yetiştiririz, Altın Top ödülü alır. Real Madrid ise o oyuncuları transfer eder.' Biz Türk futbolu olarak oyuncu yetiştirmeliyiz. Oyuncu havuzumu geliştirmeliyiz. Kulüplerimiz, Ajax gibi her yıl A Takım'a en az 2 genç oyuncu vermeli. 85 milyon nüfusumuz var. Çok değerli oyuncular çıkacaktır. Yeter ki helva yapmayı bilelim.'
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