  • USD: 19,23 - 19,27
  • EURO: 21,00 - 21,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beşiktaş - Giresunspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. Peki Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ekleme: 9.04.2023 - 19:32 Güncelleme: 9.04.2023 - 19:38 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.

Lig'de 4 maçlık bir seri yakalayan siyah-beyazlılar, en son Fenerbahçe'ye karşı 10 kişi kaldığı maçı 4-2 kazanarak ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Beşiktaş, ligde 52 puanla 3. sırada yer alırken, Giresunspor 24 puanla 16. sırada yer alıyor.

Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Siyah-beyazlı ekip, bugün oynanacak mücadeleye savunma hattında iki oyuncusundan yoksun çıkacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve sezonun geri kalanında görev yapması beklenmeyen Tayyip Talha Sanuç'tan bu akşam faydalanamayacak. Tayyip Talha'nın sakatlanmasının ardından oyuna giren ve ikinci yarıda Enner Valencia'ya yaptığı faulle penaltıya sebep olup, kırmızı kart gören Welinton Souza da cezası nedeniyle Giresunspor karşısında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Beşiktaş - Giresunspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

İLK 11

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Saiss, Masuaku, Amir, Salih, Redmond, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Giresun'da tek isim yok

Giresunspor'da sarı kart cezalısı Serginho bu maçta forma giyemeyecek.

İki futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu, Giresunspor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 29. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde görev yapamayacak.

Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Giresunspor maçı 9 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beINSPORTS 1 ekranından yayımlanacak.
Sadullah Ergin CHP'den aday oldu: Partililer 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı
Bakan Koca'dan vekil adayı olmaması sonrası ilk paylaşım: Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan İYİ Parti'nin Kocaeli'nden 1. sıra adayı oldu
HDP'li Sibel Yiğitalp'ten özerklik mesajı: YPS'ye başarılar diliyorum
Süleyman Şenol Meral Akşener'i 'erdemsiz' olarak niteleyip vekil adayı olduğu İYİ Parti'den istifa etti: Kurucu hedeflerden saptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Durmak yok' deyip paylaştı: Son birkaç haftada yaptıklarımız
Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listesini duyurdu: Fatih Erbakan İstanbul 2'nci Bölge 1'inci sıradan aday
Kılıçdaroğlu'yla alay eden Mehmet Emin Ekmen CHP listesinden aday oldu
CHP, teröristbaşı Öcalan'ı öven paylaşımları bulunan Onur Konuralp'i Ankara'dan aday gösterdi
Mansur Yavaş, Ankara için seçime kadar çalışmayacağını itiraf etti!
AK Parti'den milletvekili adayı olan Osman Gökçek'ten ilk açıklama!
Osman Gökçek AK Parti'den milletvekili adayı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce Sadullah Ergin ile ilgili söyledikleri gündem oldu
AK Parti'de Milletvekilliği aday listesi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatılma tarihini açıkladı
İYİ Parti'de çarşı pazar karıştı: Teyamül para karşılığında mı yapıldı?
AK Parti'de liste mesaisi tamam! Başkan Recep Tayyip Erdoğan son rötuşları yaptı
Mavi Vatan'ın yeni muhafızı: Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu yarın TSK’ya teslim edilecek
Zemzemdeki esrarengiz sır: Bilim dünyasını bile şaşkına çevirdi

Zemzemdeki esrarengiz sır: Bilim dünyasını bile şaşkına çevirdi

Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek