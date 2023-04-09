Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı! Giresunspor skoru koruyamadı...

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı nefesleri kesmeye devam ediyor.Günün kapanış maçında ligin tehlikeli ekiplerinden Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip geldi.Fenerbahçe maçında harika bir geri dönüşe imza atarak skoru 1-0'dan 4-2'ye getiren siyah beyazlı ekip, Giresunspor karşısında da 1-0 yenik duruma düşüp maçtan galip ayrıldı.Beşiktaş'a taraftarının karşısında galibiyeti getiren golleri Aboubakar (2) ve Redmond kaydederken, Giresunspor'un tek golünü Bijc attı.Bu skorla beraber şampiyonluk yarışından kopmayan Şenol güneş'in öğnrecileri puanını 55'e yükseltti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'ye geçerek 2. sıraya yükseldi.Küme düşme hattında sıkıntılar çeken Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor ise 5 maçlık galibiyet hasretine son veremedi ve 16. sırada kaldı.REDMOND'DAN KARİYER REKORUBesiktaş formasıyla çıktığı son üç Süper Lig maçında da gol atan Nathan Redmond, profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste üç lig karşılaşmasında rakip fileleri havalandırmayı başardı.MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ghezzal'ın ortasında Cenk Tosun'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ferhat'ta kaldı.21. dakikada Mejia'nın ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Riad Bajic, Borja Sainz'e pasını aktardı. Sainz'in son çizgiye inerek yaptığı ortada Bajic'in altıpas üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-123. dakikada Colley'in ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Aboubakar, rakibini geçerek yaptığı sert şutta kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kornere çeldi.27. dakikada kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic'in hatalı pasını kapan Borja Sainz'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.30. dakikada Aboubakar'ın ceza sahasına derinlemesine pasında Cenk Tosun, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.37. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası yayı önünden yaptığı vuruşta top Alexis Perez'in eline çarparken, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.39. dakikada penaltı atışını kullanan Aboubakar, meşin yuvarlağı kaleci Ferhat'ın sağından filelere gönderdi. 1-142. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Ghezzal'ın, ceza sahası içi sağ çaprazından sert ortasında meşin yuvarlak uzak direğe çarparak taca çıktı.45+5. dakikada Ghezzal'ın pasında ceza sahası sağ çaprazda topu kontrol eden Aboukakar'ın uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1