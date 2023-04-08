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Beyaz Gazete
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Trabzonspor, Kasımpaşa'ya mağlup oldu

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 kaybetti.

Ekleme: 8.04.2023 - 22:51 Güncelleme: 8.04.2023 - 22:52 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig’de 28. hafta maçında Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa ile Orhan Ak’ın ayrılığı sonrası İhsan Derelioğlu’nun çalıştırdığı Trabzonspor, hakem Burak Şeker yönetiminde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa, 2 golle kazandı

Mücadele ev sahibi Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada serbest vuruştan Mounir Chouiar ve 76. dakikada penaltıdan Valentin Eysseric attı.

Mustafa'nın golü iptal oldu

Kasımpaşa, 57. dakikada Mustafa Eskihellaç ile bir gol daha buldu. Hakem Burak Şeker, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi. Şeker, pozisyon başlangıcında Mustafa'nın Eren Elmalı'ya faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.

Trabzonspor, Beşiktaş ile karşılaşacak

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Gaziantep FK ile maç yapmadan 3-0 hükmen kazanan Kasımpaşa, Trabzonspor’u da yenerek 32 puana yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Trabzonspor ise 44 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise Adana Demirspor’a konuk olacak.

Trabzonspor, Kasımpaşa'ya mağlup oldu
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