Nelsson'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'a rekor bonservis bedeli

Geçen sezon Sevilla'nın kapısından dönen Galatasaraylı Victor Nelsson'un yeni takımı belli oldu. 24 yaşındaki savunmacı, Premier Lig ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı. Galatasaray bu transferden rekor bonservis bedeli kazanacak.

Sezon başında Sevilla ile anlaşan ancak transferi gerçekleşmeyen Victor Nelsson, bu kez Premier Lig yolunda. 24 yaşındaki Danimarkalı stoperin İngiliz ekibiyle ile el sıkıştığı iddia edildi. Galatasaray bu transferden dev bir bonservis geliri elde edebilir.



Forma giymediği iki maçta da Galatasaray'ın çok ciddi savunma problemleri yaşayıp mağlup olduğu Victor Nelsson, sezon sonunda Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılabilir. Geçtiğimiz yaz döneminde de Sevilla ile anlaşan, gitmek için izin isteyen, ancak kulübün lig bitene kadar kalması yönünde ikna ettiği Danimarkalı savunmacı, bu kez de İngiliz kulüplerinin radarına girdi.



SEVILLA'YA TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ



Cim Bom'un Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, ülkesiyle birlikte Dünya Kupası için bulunduğu Katar'da ülkesinin önde gelen tabloid gazetelerinden B.T.'ye açıklamalarda bulunmuştu. Nelsson'un, Sevilla'ya transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili olarak hayal kırıklığını gizlemediğini öne sürüldüğü aktarılmıştı. Başarılı stoper, “Takım değiştirmediğim için üzgün olmadığımı söylemek istemiyorum. Sadece şimdiki zamanda yaşıyorum ve gelecekte ne olacağını görmemiz gerekecek” diye konuştu.



SEVILLA 13+3 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ



Sezon başında Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, Victor Nelsson için de Sarı Kırmızılı ekibin kapısını çalmıştı. İspanyol kulübünün 13+3 milyon Euro'luk teklifi kabul edilmemişti. Danimarkalı stoper, o dönem Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baksa da Sarı Kırmızılı yönetim genç oyuncuyu ikna etmeyi başarmıştı.



MAAŞINA ZAM YAPILDI



Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak kariyerine Cim Bom'da devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidildi. Danimarkalı savunmacının 900 bin Euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon Euro'ya çıkarıldı. Nelsson için yapılan bu zam sadece 1 sezon için geçerli.

