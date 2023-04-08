Kasımpaşa - Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yla karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
İlk 11'ler
Kasımpaşa: Günay, Yasin, Djilobodji, Tarkan, Fabiano, Malsa, Eysseric, Hajradinovic, Mounir, Mustafa, Fall
Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Denswil, Larsen, Doğucan, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Markovic, Gomez
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
İlk 11'ler
Kasımpaşa: Günay, Yasin, Djilobodji, Tarkan, Fabiano, Malsa, Eysseric, Hajradinovic, Mounir, Mustafa, Fall
Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Denswil, Larsen, Doğucan, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Markovic, Gomez