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Ali Koç'tan Jesus'a bomba teklif! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden...

Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in sezon başında başka takımlara kiralık olarak gönderdiği 3 yıldızın bileti kesildi. Bu arada Başkan Ali Koç ise sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen teknik direktör Jorge Jesus'a bomba bir teklifte bulundu.

Ekleme: 8.04.2023 - 12:06 Güncelleme: 8.04.2023 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in sezon başında başka takımlara kiralık olarak gönderdiği 3 yıldızın bileti kesildi. Bu arada Başkan Ali Koç ise sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen teknik direktör Jorge Jesus'a bomba bir teklifte bulundu.

Beşiktaş'a sahasında yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları da planlanıyor.

Sezon başında Sarı-Lacivertliler'in transfer ettiği Bruma, ağır bir sakatlık geçirmiş ardından da lisansı çıkarılmamış ve oyuncu devre arasına kadar forma giyememişti.

Ali Koç'tan Jesus'a bomba teklif! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden...


FENERBAHÇE'DE BRUMA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Ocak ayında Bruma'nın 4.2 milyon Euro'luk zorunlu bonservisini alan Fenerbahçe, oyuncuyu Portekiz ekibi Braga'ya kiralamıştı.

Fenerbahçe yönetimi, Braga'daki kariyerine iyi bir giriş yapan Bruma'yı kesin olarak satma kararı aldı.

Sarı-Lacivertliler, Portekizli oyuncu ile vedalaşıp yeni sezonun transferlerine de bütçe açmayı hedefliyor.

BERISHA VE SAMATTA DA YOLCU

Fenerbahçe Bruma'nın yanı sıra diğer kiralık futbolcuları Mergim Berisha ve Mbwana Ally Samatta ile de vedalaşacak.

Augsburg'un, 21 maçta 10 gol-4 asistlik performans gösteren Berisha'nın bonservisini almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Genk formasıyla çıktığı 28 maçta 4 gol atabilen Samatta konusunda ise Fenerbahçe'yi zorlu bir süreç bekliyor.

Belçika ekibi, Tanzanyalı golcüyle sezon sonunda yollarını ayırmayı planlarken, 30 yaşındaki isme henüz başka bir talip de yok...

Ali Koç'tan Jesus'a bomba teklif! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden...

Ali Koç'tan Jesus'a bomba teklif! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden...

ALİ KOÇ'TAN JORGE JESUS'A SÜRPRİZ TEKLİF

Bu arada Fenerbahçe yönetimi, 1 yıllık kontrat imzalayan ve yeni sezon için Brezilya'ya döneceği iddiaları ortaya atılan Jorge Jesus için de nabız yokluyor.

Deneyimli teknik adam ile sezon sonundaki derece ne olursa olsun yola devam etmek isteyen başkan Ali Koç ve kurmayları, bu konuda teklifini yaptı.

Portekizli çalıştırıcıya 'Bir sene daha devam edelim' isteği yöneltilirken Jesus ise kararını sezon sonunda vereceğini söyledi.

Brezilya Milli Takımı ile adı anılan Jorge Jesus'un daha önce tarihi başarılar kazandığı Flamengo için de ismi geçiyor.


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