Fenerbahçe TFF'ye bildirdi! Sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, İsak Vural'ın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.Sezon başında kiralık olarak İsveç Ligi takımlarından Hammarby, kiralık olarak transfer olan İsak Vural ile yollar ayrıldı.İsveç basınından Fotboll Direkt'in haberine göre Hammarby, İsak Vural'ı bonservis bedeli ödemeksizin kadrosuna kattı. Hammarby'nin transferi bitirdiği ve İsak Vural ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.