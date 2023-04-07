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Beşiktaş'ta 4 ismin üstü çizildi

Gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 4 futbolcuyu kadroda düşünmediğini yönetime iletti.

Beşiktaş'ta 4 ismin üstü çizildi
Ekleme: 7.04.2023 - 13:56 Güncelleme: 7.04.2023 - 13:57 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer planlaması devam ederken, diğer yandan da iç transferde hareketlilik sürüyor. Bu doğrultuda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gelecek sezon kimin kalıp, kalmayacağına karar vermeye çalışıyor.

Gelen son haberlere göre Romain Saiss, Kevin N'Koudou ile Dele Alli'nin ayrılması kesindi. Bu 3 futbolcunun arasına bir isim daha eklendi.

Muleka da gözden düştü

Bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Jackson Muleka da tamamen düştü. Genç oyuncu ile iplerin kopma noktasına geldiği ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Jackson Muleka, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 5 gol 1 asist kaydetti.

2 isim belirsiz

Öte yandan bir türlü beklenen performansı veremeyen Tayfur Bingöl de geleceği merak edilen oyunculardan biriydi. Fakat Güneş'in bu konuda henüz net bir karar vermediği bildirildi. Teknik heyet ile hazırlanacak rapor doğrultusunda Tayfur için son karar verilecek.

Bu arada Valentin Rosier'in durumunun da gelecek ay yeniden değerlendireceği ve bir karar alınacağı belirtildi.
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