Ziraat Türkiye Kupası’nda son yarı finalist Fenerbahçe oldu! Kanarya, Kayserispor'u rahat geçti...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılan Kanarya, yarı finalde Sivasspor ile eşleşti.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller; Emre Mor(2), Serdar Dursun ve Arda Güler'den gelirken, Kayserispor'un tek golünü Mane attı.DEPREMZEDE ÇOÇUKLAR KADIKÖY'DE AĞIRLANDIKahramanmaraş merkezli yaşanan ve pek çok ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen çocuklar, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde oynanan Fenerbahçe-Kayserispor maç önü seremonisinde ağırlandı.TRİBÜNDEN ISLIKLAR VE YÖNETİM İSTİFA SESLERİZiraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1'lik skorla geçerek yarı finale kalan Fenerbahçe'de taraftarlardan gelen tepkiler dikkat çekti. Sarı-lacivertli takım taraftarları alınan bu skorla yarı finale kalsa da, oyuncuları ıslıkladı ve yönetim istifa tezahüratları yaptı.MAÇTAN DAKİKALAR8'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan Alioski'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı Emre Mor'un önüne indirdi. Bu oyununun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.14'üncü dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahasında kaldı. İsmail Yüksek'in vuruşunda savunmadan dönen meşin yuvarlak Rossi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta çıktı.18'inci dakikada Kayserispor skoru eşitledi. Soldan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Kemen'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kolovetsios'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.36'ncı dakikada Valencia'nın pasında topla buluşan Serdar Dursun'un rakiplerini geçerek ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.42'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında aldığı topla Serdar Dursun ile paslaşan Emre Mor, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.58'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Kayserispor savunmasının geri pasında kaleci Cenk Gönen'i geçen Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak boş kalede fileleri havalandırdı: 3-1.62'nci dakikada ceza sahsı sol çaprazında topla buluşan Rossi'nin pasında Ferdi Kadıoğlu'nun kaleci ile karşı karşıya kalarak vuruşunda kalci Cenk meşin yuvarlağı kornere çeldi.63'üncü dakikada Emre Mor'un ortasında penaltı noktası civarında topla buluşan İsmail Yüksek'in topukla vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.90'ıncı dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Serdar Dursun'un pasında sağdan ceza sahasına firen Arda Güler'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.Fenerbahçe mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.