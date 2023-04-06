  • USD: 19,24 - 19,27
  • EURO: 20,98 - 21,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ziraat Türkiye Kupası’nda son yarı finalist Fenerbahçe oldu! Kanarya, Kayserispor'u rahat geçti...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında evinde Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu skorla birlikte yarı finale yükselen son takım olan sarı-lacivertli ekip, Sivasspor ile eşleşti.

Ekleme: 6.04.2023 - 23:12 Güncelleme: 6.04.2023 - 23:23 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılan Kanarya, yarı finalde Sivasspor ile eşleşti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller; Emre Mor(2), Serdar Dursun ve Arda Güler'den gelirken, Kayserispor'un tek golünü Mane attı.

DEPREMZEDE ÇOÇUKLAR KADIKÖY'DE AĞIRLANDI

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve pek çok ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen çocuklar, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde oynanan Fenerbahçe-Kayserispor maç önü seremonisinde ağırlandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son yarı finalist Fenerbahçe oldu! Kanarya, Kayserispor'u rahat geçti...

TRİBÜNDEN ISLIKLAR VE YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1'lik skorla geçerek yarı finale kalan Fenerbahçe'de taraftarlardan gelen tepkiler dikkat çekti. Sarı-lacivertli takım taraftarları alınan bu skorla yarı finale kalsa da, oyuncuları ıslıkladı ve yönetim istifa tezahüratları yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan Alioski'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı Emre Mor'un önüne indirdi. Bu oyununun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

14'üncü dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahasında kaldı. İsmail Yüksek'in vuruşunda savunmadan dönen meşin yuvarlak Rossi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta çıktı.

18'inci dakikada Kayserispor skoru eşitledi. Soldan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Kemen'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kolovetsios'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

36'ncı dakikada Valencia'nın pasında topla buluşan Serdar Dursun'un rakiplerini geçerek ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son yarı finalist Fenerbahçe oldu! Kanarya, Kayserispor'u rahat geçti...

42'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında aldığı topla Serdar Dursun ile paslaşan Emre Mor, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

58'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Kayserispor savunmasının geri pasında kaleci Cenk Gönen'i geçen Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak boş kalede fileleri havalandırdı: 3-1.

62'nci dakikada ceza sahsı sol çaprazında topla buluşan Rossi'nin pasında Ferdi Kadıoğlu'nun kaleci ile karşı karşıya kalarak vuruşunda kalci Cenk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63'üncü dakikada Emre Mor'un ortasında penaltı noktası civarında topla buluşan İsmail Yüksek'in topukla vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

90'ıncı dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Serdar Dursun'un pasında sağdan ceza sahasına firen Arda Güler'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

Fenerbahçe mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.
İşgalci İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı
CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı
Kılıçdaroğlu'nun sözleri sadece lafta kaldı: Vaat var icraat yok
Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
MHP milletvekili aday listesi belli oldu! Bahçeli Osmaniye 1. sıradan aday
Depremzedelerle iftar yapan Bakan Soylu'dan yerleşim yeri güvencesi: Eskisinden daha güvenli olacak
Bakan Karaismailoğlu İBB'nin 'engelleniyoruz' iddialarına cevap verdi: A4 kağıdıyla başvuru yapıyorlar
TBMM'de 27. dönemin son günü: Genel Kurul milletvekili genel seçiminin kesin sonuçları yayınlanana kadar tatile girdi
Manipülatif anket çalışmalarına AK Partili Mustafa Şen'den tepki: Gerçeği yansıtmıyor
Babacan 1 sene geçmeden çark etti: 7'li koalisyondaki 4 partiden ortak liste kararı
Cezaevinden İngilizlere röportaj veren Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditkâr mesaj
Semih Yalçın saat 22.00'de kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu: MHP'nin aday listesi belli oldu
HDP Gençlik Merkezi'nden skandal açıklamalar: 'Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride son vereceğiz'
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Cumhuriyetle hesaplaşacaklarla işimiz olmaz
BBP Genel Başkanı Destici'den mermi tepkisi: Akşener, mafya üslubuyla racon kesmeye çalıştı
HDP'li Sırrı Sakık kirli pazarlığı ifşa etti! Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü
CHP'den 'teklif yaptık' ifadelerine Muharrem İnce'den cevap
Dünya medyası deprem bölgesinin nabzını tuttu: 'Yeniden ayağa kaldırabilecek tek adam Erdoğan'dır!' Kararsız Seçmen detayı
Canan Kaftancıoğlu: İstanbul İl Başkanlığımıza olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşti
CHP’li Başkandan çirkin hakaret! Roman vatandaşları hırsızlıkla suçladı
Dokuz il için sarı alarm: Kuvvetli yağış bekleniyor

Dokuz il için sarı alarm: Kuvvetli yağış bekleniyor

WhatsApp değişiyor! Yeni tasarımdan ilk görseller geldi

WhatsApp değişiyor! Yeni tasarımdan ilk görseller geldi

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı