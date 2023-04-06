Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri
Süper Lig'de 28. haftada görev alacak hakemler MHK tarafından duyuruldu.
Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.
Galatasaray haftayı bay geçerken, Adana Demirspor ve Alanyaspor ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçları nedeniyle sahaya çıkmayacak.
İşte haftanın maçlarında hakemler:
7 Nisan Cuma
20:30 Konyaspor - Antalyaspor (Direnç Tonusluoğlu)
8 Nisan Cumartesi
16:00 Ankaragücü - İstanbulspor (Mustafa Kürşad Filiz)
20:30 Kasımpaşa - Trabzonspor (Burak Şeker)
9 Nisan Pazar
16:00 Sivasspor - Başakşehir (Arda Kardeşler)
20:30 Beşiktaş - Giresunspor (Atilla Karaoğlan)
10 Nisan Pazartesi
16:00 Kayserispor - Ümraniyespor (Zorbay Küçük)
20:30 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe (Abdülkadir Bitigen)
Galatasaray haftayı bay geçerken, Adana Demirspor ve Alanyaspor ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçları nedeniyle sahaya çıkmayacak.
İşte haftanın maçlarında hakemler:
7 Nisan Cuma
20:30 Konyaspor - Antalyaspor (Direnç Tonusluoğlu)
8 Nisan Cumartesi
16:00 Ankaragücü - İstanbulspor (Mustafa Kürşad Filiz)
20:30 Kasımpaşa - Trabzonspor (Burak Şeker)
9 Nisan Pazar
16:00 Sivasspor - Başakşehir (Arda Kardeşler)
20:30 Beşiktaş - Giresunspor (Atilla Karaoğlan)
10 Nisan Pazartesi
16:00 Kayserispor - Ümraniyespor (Zorbay Küçük)
20:30 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe (Abdülkadir Bitigen)