Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 28. haftada görev alacak hakemler MHK tarafından duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.



Galatasaray haftayı bay geçerken, Adana Demirspor ve Alanyaspor ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçları nedeniyle sahaya çıkmayacak.



İşte haftanın maçlarında hakemler:



7 Nisan Cuma



20:30 Konyaspor - Antalyaspor (Direnç Tonusluoğlu)



8 Nisan Cumartesi



16:00 Ankaragücü - İstanbulspor (Mustafa Kürşad Filiz)



20:30 Kasımpaşa - Trabzonspor (Burak Şeker)



9 Nisan Pazar



16:00 Sivasspor - Başakşehir (Arda Kardeşler)



20:30 Beşiktaş - Giresunspor (Atilla Karaoğlan)



10 Nisan Pazartesi



16:00 Kayserispor - Ümraniyespor (Zorbay Küçük)



20:30 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe (Abdülkadir Bitigen)