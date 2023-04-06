Fenerbahçe - Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Fenerbahçe ile bugün Yukatel Kayserispor karşı karşıya geliyor. Peki Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.



UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Sevilla'ya elenen ve yoluna Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası kulvarlarında devam eden Fenerbahçe, çeyrek final turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor.



Kazanan yarı finalde Sivasspor ile eşleşecek



Fenerbahçe, tek maç usulüyle gerçekleşecek mücadele sonunda Kayserispor'u elemesi halinde yarı finale çıkacak.



Sarı-lacivertliler bu turda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşecek.



Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.



Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



Ülker Stadı'nda bugün saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.







İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Emre, İsmail, Zajc, Rossi, Valencia, Serdar Dursun



Yukatel Kayserispor: Cenk, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hosseini, Ackah, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam, Gavranovic



Fenerbahçe'de eksikler



Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde bu maçta forma giyemeyecek.