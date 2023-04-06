EURO 2028 ve EURO 2032'ye resmen adayız!

Türkiye, 2028 ve 2032 Avrupa futbol şampiyonalarına resmen aday oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, adaylık dosyasını imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin 2028 ve 2032'de gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını imzaladı.



Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin 2028 ve 2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için adaylık dosyasını imzalayarak Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderdi. Adaylık dosyası, 12 Nisan 2023 tarihinde TFF tarafından UEFA'ya sunulacak.



Dosyada, Türkiye'de organizasyonun gerçekleştirileceği stadyumlar, konaklama, ulaşım, şehir altyapıları başta olmak üzere birçok detaylı bilgi de yer alıyor. UEFA, 2028 ve 2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri, bu yılın Ekim ayında açıklayacak.