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Mesut Özil'den Togg paylaşımı: Gurur duyuyoruz

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Mesut Özil, "Hamdolsun. Gurur duyuyoruz." dedi.

Ekleme: 5.04.2023 - 10:51 Güncelleme: 5.04.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Türkiye, dışa bağımlılıkta bir zinciri daha kırdı ve yerli otomobil Togg T10X'i dünyaya tanıttı.

Yerli otomobil Togg T10X'in ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a takdim edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olan "Gemlik" renkli Togg makam aracı ve Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı "Anadolu" renkli Togg'un önünde poz vermişti.

"Hamdolsun, gurur duyuyoruz"

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil de bu gurur veren tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Özil, Türkiye'nin gururu olan yerli otomobil Togg T10X'i hikayesine koydu.

Instagram hesabına koyduğu hikayesinde Özil şu ifadeleri kullandı, "Hamdolsun. Gurur duyuyoruz."

Mesut Özil'den Togg paylaşımı: Gurur duyuyoruz

Bild'den Mesut'a imalı haber

Öte yandan unutulmaz oyuncunun kariyerini sonlandırdığını ilan etmesinin ardından Alman gazetesi Bild, internet sitesinde "Bu fotoğraf Mesut için sonun başlangıcı oldu." diyerek İngiltere'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğrafa göndermede bulunmuştu.

O dönem Almanlardan büyük tepki alan Özil, anavatanı olan Türkiye'den yana bir tutum sergileyerek Almanya Milli Takımı'nı bırakmıştı.

Mesut Özil'den Togg paylaşımı: Gurur duyuyoruz
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