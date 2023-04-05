Galatasaray Türkiye Kupası’nda şoku yaşadı! Nefes kesen maçta Başakşehir turladı…

Süper Lig’de bu sezon 63 puanla zirvede yer alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda da finale kadar çıkmak istiyordu. Çeyrek final eşleşmesinde Başakşehir ile karşılaşan Okan Buruk ve öğrencileri, sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti. İşte son dakika haberinin detayları…

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları devam ediyor. Organizasyonun ilk çeyrek final maçında Ankaragücü, Trabzonspor'u elemişti.Bugün oynanan Galatasaray - Başakşehir maçı ise futbolseverleri oldukça keyifli dakikalar yaşattı. Kaçan ve iptal edilen gollerin yanı sıra karşılaşmada tam 5 gol kaydedildi.Maça hızlı başlayan Medipol Başakşehir, 12. dakikada Szysz'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole karşılık 20. dakikada Kaan Ayhan sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.İlk yarı bitmeden bir gol daha bulan Başakşehir, 30. dakikada Aleksic ile 2-1 öne geçmeyi başardı. İlk yarının sonlarında ise Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, itirazdan dolayı kırmızı kartla atıldı.Karşılaşmanın ikinci yarısına golle başlayan Galatasaray, 51. dakikada Zaniolo'nun asistinde Icardi ile skoru yeniden dengeledi.Başakşehir, Galatasaray'ın beraberlik golüne karşılığı 66. dakikada ilk golün de sahibi olan Szysz ile karşılık verdi 3-2 öne geçti.Karşılaşmanın devamında başka gol olmazken Başakşehir, Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı.Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, yarı final eşleşmesinde Trabzonspor'u ağırlayan Ankaragücü ile karşılaşacak.