Galatasaray - Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu...

Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.



Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.



Son 16 tur müsabakasında Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde bugün Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.



BAŞAKŞEHİR ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?



Turuncu-lacivertliler ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi.



İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.



Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Galatasaray - Başakşehir maçı A Spor'dan canlı yayımlanacak.



İLK 11



Galatasaray: Muslera; Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan; Midstjö, Torreira; Zaniolo, Mertens, Kerem; Icardi



Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ömer Ali, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksić, Serdar, Szysz, Figueiredo.