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Galatasaray - Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu...

Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Ekleme: 5.04.2023 - 19:27 Güncelleme: 5.04.2023 - 20:12 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Son 16 tur müsabakasında Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde bugün Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

BAŞAKŞEHİR ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

Turuncu-lacivertliler ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Galatasaray - Başakşehir maçı A Spor'dan canlı yayımlanacak.

İLK 11

Galatasaray: Muslera; Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan; Midstjö, Torreira; Zaniolo, Mertens, Kerem; Icardi

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ömer Ali, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksić, Serdar, Szysz, Figueiredo.
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