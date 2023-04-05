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Beşiktaş'tan Lale Orta'ya teşekkür

Beşiktaş Kulübü, MHK Başkanı Lale Orta'nın açıklamalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar Arda Güler'in pozisyonu için 'penaltı değil' diyen Orta'yı tebrik etti.

Ekleme: 5.04.2023 - 14:29 Güncelleme: 5.04.2023 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Kulübü, MHK Başkanı Lale Orta'nın açıklamaları ile ilgili bir açıklama paylaştı.

"Kadınlarımızın cesaretine çok iyi bir örnek teşkil eden bu davranışı nedeniyle sayın Prof. Dr. Lale Orta hanımefendiye tebriklerimizi kamuoyu önünde ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz." diyen Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Açık yürekliliğinizi kutluyoruz"

"Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "02.04.20023 tarihinde oynadığımız Fenerbahçe maçına neden manuel olarak atandıkları halen anlaşılamayan orta hakem ile VAR hakeminin ortaklaşa oluşturdukları penaltı kararının doğru olmadığı bütün futbol kamuoyunun mutabık kaldığı bir konudur.

Bu hususun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Prof.Dr. Lale Orta tarafından kamuoyunun önünde açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayandır.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün her iyi ve güzel şeyin kaynağı olarak gördüğü kadınlarımızın cesaretine çok iyi bir örnek teşkil eden bu davranışı nedeniyle sayın Prof. Dr. Lale Orta hanımefendiye tebriklerimizi kamuoyu önünde ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz.

HANIMEFENDİ'nin açık sözlü ve cesur davranışının devamlılık kazanarak TFF'nin tüm kurullarına ve yetkililerine sirayet etmesini umuyor ve diliyoruz."

Lale Orta ne demişti?

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde maçın 37. dakikasında Onur Bulut'un müdahalesiyle Arda Güler yerde kalmış ve sarı-lacivertliler, penaltı kazanmıştı.

Topun başına geçen Enner Valencia golü bularak takımını 1-0 öne geçirmişti. Genç futbolcunun penaltı pozisyonu ise tartışmalara neden olmuştu.

Son olarak pozisyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ve TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, beIN SPORTS ekranlarında yayınlanan Kuralına Göre programında değerlendirdi.

Penaltı pozisyonu hakkında Orta şu ifadeleri kullandı:

"Burada kesinlikle bir penaltıdan söz edemeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde bu pozisyona penaltı diyeceklerini düşünmüyorum. Sahada verilen yanlış bir karar. VAR tarafından düzeltilmesi gereken netlikte. Bu pozisyonun maçın sonucunu etkilememiş olması, hakem şansı olarak değerlendirilebilir. Hakemlerimizin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Halil Umut Meler dünyada ön plana çıkmış bir hakemimiz. Buradan kendisi de ders çıkaracaktır."

Beşiktaş'tan Lale Orta'ya teşekkür
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