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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı sayısı kuralı için açıklama

TFF'nin 1 numarası Mehmet Büyükekşi, merakla beklenen yeni yabancı kuralı hakkında da konuştu. Yeni sezon öncesi müjde gelebilir.

Ekleme: 4.04.2023 - 10:21 Güncelleme: 4.04.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı oyuncu sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Büyükekşi yaptığı açıklamada, 'Yabancı oyuncu sayısına bu ay sonuna kadar karar vereceğiz. Yabancı sayısını müzakere ediyoruz.' dedi.

'Belki birtakım değişiklikler olacak. 3. Lig takımlarımızın görüşleri var. Onları da alıyoruz. Hepsini bir kasede yoğuracağız. Hem Süper Lig hem 3. Lig kulüpleri için B takım konusunu kabul edilebilir bir noktaya getireceğiz. Önemli olan başlamak, başlayabilmek. Şunu da koyalım, bunu da koyalım deyince farklı defanslar olabilir. Bir görülmesi, başlaması lazım. Uygulamaları yurt dışında var. Hem bunlara bakıp hem de bize özgün bir yol bulacağız.'

'Yabancı oyuncular yüksek ücret alıyor'

'Biz hala ısrar ediyoruz yabancı alalım, milyon eurolar havada uçuşuyor, bonservis parası bir yandan, diğer yandan maaşlar. Süper Lig'de 300-500 bin eurodan tutun, 5 milyon euroya kadar maaşlar gidiyor. Transferlere bakıyorsunuz, 10-15 milyon dolarlar eurolar telaffuz ediliyor. Buna son dememiz lazım. Üretmeden tüketmek olmaz. Üretmeden tüketirsek ekonomik olarak ayakta durmakta zorlanırız. Aynısı futbolda da geçerli. Önce üretmemiz lazım. Bizim gibi 85 milyonluk bir ülkenin mutlaka çok iyi yetenekli çocukları vardır. Projelerimiz var. Çalışmalar devam ediyor. Tam bitince paylaşacağız.'

'B takımı uygulaması geliyor'

'Diğer taraftan, genç futbolcu gelişimi kapsamında; 2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki takımların, 2024-2025 sezonundan başlamak üzere katılabileceği B takımı uygulamasını da hayata geçiriyoruz.'
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