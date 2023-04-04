MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u eledi, yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendi ve yarı finalde yükseldi. Sarı lacivertli takım yarı finalde Galatasaray - Başakşehir maçının galibiyle oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü ve Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.



Mücadele ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi ve yarı finale yükselen takım MKE Ankaragücü oldu. Trazonspor'un golünü 22'de Abdülkadir Ömür attı. Ankaragücü'nde ise 51 ve 83'de Ali Sowe, 69'da Lamine Diack kaydetti.



MKE Ankaragücü'nün yarı finaldeki rakibi Galatasaray - Başakşehir maçının galibi olacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları çift maç eleme usulü ile oynanacak. İlk maç 2, 3 veya 4 Mayıs'ta oynanacak. TFF, yarı final rövanş ve final maçlarının tarihini daha sonra açıklayacak.