Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu!

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş'i getirdi.



İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



'Kasımpaşa ailesine hoşgeldin Kemal Özdeş! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız!'



Kemal Özdeş daha önce İstanbul temsilcisini 2 kez çalıştırmıştı.



52 yaşındaki teknik adam, Eylül 2016-Ekim 2018 ve Haziran 2019-Aralık 2019 tarihleri arasında da Kasımpaşa'yı çalıştırdı.



Mart 2020'de bu yana takım çalıştırmayan Özdeş, son olarak Yeni Malatyaspor'da görev aldı.