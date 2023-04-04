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Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor, PFDK'ya sevk edildi

TFF, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk ile başkanvekili Erden Timur'u, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Ekleme: 4.04.2023 - 22:11 Güncelleme: 4.04.2023 - 22:12 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca 5 Süper Lig kulübünün de PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 4 Nisan 2023 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

'1- TRABZONSPOR A.Ş . Kulübü'nün 01.04.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 01.04.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 01.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde ve 02.04.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 02.04.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ERDEN TİMUR'un müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un müsabaka sonrası flaş röportajdaki açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş . Kulübü Başkanı MURAT SANCAK'ın 01.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakası sonrası sosyal medya hesabındaki paylaşımında yer alan açıklamalar suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 02.04.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin 03.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi EMRE KOCADAĞ'ın 03.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'
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