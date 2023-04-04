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Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de büyük kriz çıktı! 4 yıldız Jorge Jesus'u şikayet etti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından büyük bir üzüntü yaşayan sarı lacivertli camiada büyük tepki sonrası sular durulmuyor. Derbi mağlubiyetiyle ağır yara alan ve şampiyonluk şansını zora sokan Kanarya'da büyük bir kriz çıktı. 4 yıldız oyuncunun teknik direktör Jorge Jesus'u şikayet ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de büyük kriz çıktı! 4 yıldız Jorge Jesus'u şikayet etti
Ekleme: 4.04.2023 - 13:36 Güncelleme: 4.04.2023 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı lacivertliler, sahasında ezeli rakibine 4-2 mağlup oldu.

Mağlubiyetin ardından büyük bir üzüntü yaşayan sarı lacivertli camiada büyük tepki sonrası sular durulmuyor. Derbi mağlubiyetiyle ağır yara alan ve şampiyonluk şansını zora sokan Kanarya'da büyük bir kriz çıktı. Beşiktaş'ın galibiyeti sonrasık Kadıköy'de istifa sesleri yükselmeye başladı.

Tribünlerde, son yıllarda artık alıştığımız tezahüratlar tekrardan başladı. Stadın her bölümünden, 'Yönetim istifa' tezahüratları şiddetli bir şekilde yükseldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara top her geldiğinde protesto etti, İrfan Can'ın golünden sonra bile tepkiler dinmedi. 4-2'lik yenilgi sonrası hem yönetime hem de takıma olan tepki uzun süre devam etti. Ağlayan ve sinir krizleri geçiren taraftarlar oldu.

Beşiktaş yenilgisiyle birlikte Fenerbahçe adına ilginç bir istatistik oluştu.

JESUS İLE DERBİ KAZANAMADI

Jorge Jesus, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 4 derbi maçını da kazanamadı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 3 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

Sezonun ilk devresindeki maçlarda Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı, Trabzonspor'a ise deplasmanda 2-0 yenildi. Ülker Stadı'nda ise Galatasaray'a 3-0 yenildi. Fenerbahçe 4 maçta kalesinde 9 gol gördü.

SERİLER SONA ERDİ

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç döneminde Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı Trabzonspor 23 yıl süren yenilmezlik serisini bitirmiş, aynı zamanda ezeli rakibi Galatasaray da 21 yıl süren seriye son vermişti.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un hem taktik anlayışı hem de oyuncu tercihleri çok konuşuluyor.

Portekizli teknik adam ile ilgili bir başka önemli iddia ise oyuncuların ondan forma adaleti nedeniyle rahatsız oldukları.

İLK ŞİKAYETÇİ CRESPO

Takvim'in haberine göre; Miguel Crespo, takımda yeteri kadar forma şansı bulamadığı için şikayetçi.

'JESUS GİTMEDEN YENİ SÖZLEŞME YAPMAM'

Hatta bu yüzden Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmadığı ve 'Jesus bu takımdan gitmeden yeni sözleşme yapmam' dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli yıldızlarından olan Crespo ligde son iki haftayı kulübede geçirdi. Yıldız oyuncunun, ligde bu sezon 90 dakika sahada kaldığı maç sayısı sadece 3.

SERDAR, İSMAİL VE ROSSI DE RAHATSIZ

Yine Serdar Dursun, İsmail Yüksek ile Diego Rossi'nin de kendilerine yeteri kadar süre verilmediği ve formanın adaletli dağıtılmadığı konusunda çok şikayetçi olduğu belirtiliyor.


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