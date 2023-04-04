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Beşiktaş, UEFA'ya başvurdu: Gaziantep ve Hatay'ın tüm maçları iptal edilsin

Beşiktaş yönetimi, Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının geçersiz sayılması için UEFA'ya başvuruda bulundu.

Ekleme: 4.04.2023 - 12:52 Güncelleme: 4.04.2023 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Beşiktaş, zirve yarışında iddiasını güçlendirdi.

Siyah-beyazlılar, derbi zaferi sonrası Hatayspor ve Gaziantep FK maçları için yeniden düğmeye basarak UEFA'ya çıkarma yaptı. İşte ayrıntılar...

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Yönetimi, konuyu UEFA'ya taşımak için çalışmalara başlamıştı. Avukatlara çalışma yapması talimatı veren Beşiktaş Yönetimi, tüm maçların geçersiz sayılması gerektiğini düşünerek adımı attı.

Siyah-beyazlı yönetim, Hatay ve Gaziantep maçları için UEFA'ya başvurusunu yaptı. Hazırlanan dosya, kulüp avukatları tarafından UEFA'ya teslim edilerek görüşmelere başlandı.

'Fenerbahçe fikir değiştirdi'
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, derbi sonrasında şöyle demişti:

'Kulüpler Birliği 'nde fikrini değiştirenler var, değiştirmek durumunda kalanlar olabilir. Ama bazı başkanlar sağ olsunlar dik duruşlar da sergileyenler var. Kendilerine dezavantaj olacak bile olsa bu işin adaleti böyledir diyen başkanlar da var. Hepsine saygı duyuyoruz.'

Fenerbahçe derbisi öncesi Başkan Ali Koç'un, Beşiktaş Yönetimi ile bir araya gelerek başvuruya destek vereceğini söylediği bildirildi.

TFF ne karar almıştı?
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından Gaziantep FK ve Hatayspor, derinden etkilenmiş ve ligden çekilme kararı almışlardı. Bunun üzerine TFF'nin konuyla ilgili alacağı karar büyük merak konusu olmuştu.

Büyükekşi başkanlığında toplanan TFF yetkilileri, ligin ilk yarısında oynanan maçların tescil edilmesine ve ligin 2. yarısında oynanacak maçların da hükmen galibiyet olarak sayılması kararı alındı.

Bunun üzerine başta Beşiktaş olmak üzere birçok kulüp, söz konusu takımların maçlarının iptal olması gerektiğini savundu.

Yapılan başvurulara rağmen TFF, kararından geri adım atmayarak ligden çekilen takımların önceki maçlarını geçerli sayıp, depremden sonraki maçlarını hükmen mağlup saydı.
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